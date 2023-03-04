我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加勁球得主中獎20.4億 為何現金只拿9.97億

「搶救雷恩大兵」男星湯姆賽斯摩過世 享壽61歲

香江觀察／港復常遊行 戴口罩算蒙面？

香港特派員李春
香港從3月1日起撤銷口罩令，但「反蒙面法」因國安理由目前不會撤銷。（新華社）
香港從3月1日起撤銷口罩令，但「反蒙面法」因國安理由目前不會撤銷。（新華社）

香港官民都在急著「復常」，即恢復各類生活常態。官方急切的動作，不僅以取消口罩令、恢復高鐵全線運營為代表，還有最新的宣布說要去英國「搶人」；而民間的急切，以疫後其實也是港區國安法後首場獲批遊行為標誌。

港府3月3日宣布分階段恢復通北京、上海的高鐵，但熱度已經不高，因之前已有放風。真正有熱度的，是港官宣布要到英國去「搶人」，那是港府醫務衛生局局長盧寵茂親自出言，令人有些意外。

眾所周知，香港過去數年間出現移民潮，連港府都承認出現人才大流失，其中流失得最厲害的就是醫務界的醫生護士，另外還有教師。香港醫生護士走得太多，令港府頭都有些大，於是在「搶人才」的系列動作中，最早出手的動作之一是招聘海外醫生。但港官承認，有關的招聘受到阻礙，原來想吸引百人，現在吸引來十多名海外醫生，於是迫令港府要出新招。

這新招就是到英國去「搶人」，那主要有兩個原因，一是過去三年間流失的醫務人員，以移民去往英國為主；另一個原因就是港人讀醫科，除了在本地大學，主要是去英國。所以香港醫院管理局四月起要派員到全球七十五間醫學院「搶人」，第一站就是英國。當局還表示給願意回港發展的海外醫生，提供住屋等支援。

港府不介意到英國去搶醫務人手，目標是醫院的「復常」，能否搶成功當然是一場考驗。在社會層面，還有另一場考驗，那是號稱香港疫後首場遊行，雖已獲批准，卻有了口罩算否蒙面之爭。

香港有個婦女團體叫香港婦女勞工協會，說是要在三八婦女節前舉行一場遊行，來爭取婦女權益，這場遊行當然沒有政治性，所以很順利地得到了警方的不反對通知書，成為事實上反送中運動熄火後，香港民間的首場正式遊行。

這場遊行本身沒有特別的挑戰，但有了疫後、運動後兩大首場的意義，這才受到一定的關注。有了關注就會有爭議，那爭議在於這遊行另一背景，是港府取消了不准人群聚集的「限聚令」，必須戴口罩的「口罩令」，但還一個規例沒有取消，那是在反送中運動中修定的法例「禁蒙面法」，到現在沒有取消。港府說因國安還沒有想取消，這就令遊行有了麻煩。

主辦遊行的香港婦女勞工協會總幹事胡美蓮稱，與警方商討遊行安排但沒談及「禁蒙面法」，會向警方要求釐清遊行期間能否佩戴口罩。戴口罩遊行算不算蒙面？會不會被認定違法抓起來？就此成了歡快的話題。

因口罩令取消，香港街面上看，戴罩者有八成，女團遊行時看來也少不了口罩。身任行政會議成員的湯家驊聲稱，在商場食肆戴口罩「無問題」，但在示威活動或周邊就應考慮自己有被檢控的風險，還說不能埋怨警方執法，相信法官不會接納為合理辯解。聽者譁然，這可如何是好。

遊行 香港 口罩

上一則

中已放棄清零 內蒙「8000萬」建方艙 網譏：孩子死了才來了奶

下一則

香港每千人僅得2醫師 醫管局下月赴英搶人才

延伸閱讀

最新研究質疑 口罩預防新冠病毒的效果

最新研究質疑 口罩預防新冠病毒的效果
香港每千人僅得2醫生 盧寵茂：下月去英國搶人才

香港每千人僅得2醫生 盧寵茂：下月去英國搶人才
認參與3年前金鐘遊行 19歲男生判入教導所

認參與3年前金鐘遊行 19歲男生判入教導所
牛仔節遊行路跑 台美友情馬車受歡迎

牛仔節遊行路跑 台美友情馬車受歡迎

熱門新聞

28歲香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家人謀殺，涉嫌人已被拘留，圖為蔡天鳳（左）先前出席首映與甄子丹合照。（取材自Instagram）

港名媛蔡天鳳慘死 網友扒出涉案前夫舊歷史

2023-02-25 00:13
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殘忍碎屍肢解，部分殘肢更疑似被烹煮成「人肉煲湯」。圖／取自蔡天鳳IG@xxabbyc

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

2023-02-25 11:26
香港名媛蔡天鳳慘遭碎屍，據調查生前曾搭前夫胞兄的車，準備接女兒放學。圖／取自香港01

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

2023-02-24 12:37
(取自YouTube)

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

2023-03-03 08:00
香港名媛蔡天鳳身亡後，其龐大遺產頓成下一波處理焦點。（取材自臉書）

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

2023-02-27 11:56
香港名媛蔡天鳳被殘殺肢解案傳出新進展。根據《香港01》報導，25日下午，香港重案組人員成功於東涌拘捕死者鄺姓前夫，目前被扣留調查。（取材自臉書）

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

2023-02-25 04:56

超人氣

更多 >
紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義
蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」
想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫

想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫
冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行
蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠

蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠