香港尖沙咀大樓近乎「燒通頂」 專家：拆卸重建機會低

香港一大樓昨深夜近乎「燒通頂」，令人憂慮是否影響大廈結構而須拆卸重建。(中新社)

香港 尖沙咀一座施工中的高樓2日深夜11時許發生大火，火勢延燒逾9小時，最終在3日上午8時30分獲得控制。由於火勢相當猛烈，該大樓近乎「燒通頂」，外牆棚架嚴重焚毀，搖搖欲墜，大量竹枝掉落地面，亦令人憂慮是否影響大廈結構而須拆卸重建。

據《香港01》報導，香港消防處副消防總長姜世明解釋，由於火場是一幢興建中的大樓，消防設備未投入使用，僅有臨時消防設備，大廈高層起火，消防需要安排大量人手供水上高層灌救，加上大廈擺放太多木板等建材，阻礙消防推進，都是這次救火的困難。

現場所見，大批燒毀或折斷的竹枝散落在國際電信大廈、尖沙咀郵政 局對開一段的中間道，可能還要一段時間清理才可以解封路面。另外，還有一部吊船傾側掛在棚架外。

遭遇火燒後的大樓是否結構受損需拆卸重建？星島日報引述「香港方略」首席研究員潘焯分析，經他親自到火警現場進行視察後，認為未來要拆卸重建的機會較低。

他指出，過熱會令鋼筋膨脹，導致石屎（混凝土）裂開令結構出現問題，然而他視察後發現大廈混凝土並無爆裂現象。

潘焯表示，即使有混凝土爆開，出現結構問題，亦可局部修補，毋須拆卸重建。惟他現場觀察，玻璃幕牆因高熱令鋁料需作更換，強調火警後大廈需做多方面的測試，方可復工 ，而屋宇署亦要跟進檢查，以確認其安全性。