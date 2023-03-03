涉助蔡天鳳前夫潛逃 拘捕遊艇員工 傳是鄭中基前助手

香港警方2日宣布，搜索蔡天鳳剩餘屍塊的工作結束，目前軀幹和四肢仍未尋獲。（取材自微博）

28歲香港 名媛蔡天鳳 遭前夫鄺港智一家殺害及肢解烹屍案，警方先後拘捕死者前夫一家及前家翁情婦等5人，2日警方再拘捕一名41歲姓林男子，涉嫌協助罪犯。被捕男子於上環一間租賃遊艇公司工作，試圖收取約數十萬港元報酬，協助案中其中一名被告循水路潛逃內地。

綜合港媒報導，被捕男子2日晚被警員押返青衣長安邨寓所調查，搜屋約45分鐘後離開。據其社交專頁顯示，他自稱為自由攝影師，過去亦不時上載遊艇及出海照片，以及與不同明星的合照。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

據報導，該男子疑似是鄭中基的前助手，社交平台有大量明星合照，包括古天樂、周杰倫、陳奕迅、吳君如、方力申、蘇永康等。對此鄭中基回應，前助手已經在8年前離職，這段期間完全沒聯絡，對於案件並不清楚。此前，警方已就該案拘捕5人。

據稱男子為鄺港智朋友，涉嫌幫助鄺港智犯罪。西九龍總區刑事總部（行動）警司鍾雅倫昨晚表示，警方昨午於上環區，拘捕姓林男子涉嫌協助罪犯，鍾雅倫指被捕男子於一間租賃遊艇公司工作，試圖收取一筆約數十萬報酬，協助案中其中一名被告循水路離港。而被捕人與早前多名被告的關係為何，鍾雅倫指仍在調查中，惟相信他對協助被告潛逃一事知情。

目前蔡天鳳的軀幹和四肢仍未尋獲。警方西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，警方早前以距離案發地點最近、香港三大垃圾堆填區之一的「新界打鼓嶺堆填區」為中心鎖定約一個足球 場面積範圍進行搜索，無奈多日來沒有發現與案件有關的重要證物，2日行動宣告結束，警方已告知蔡天鳳家屬，稱家屬表示諒解並感謝調查人員。

鍾雅倫表示，警方就該宗案件已掌握很多有力證據，他強調，警方不會放棄任何線索，一定會繼續努力搜證，將每一個知情、在案發前後曾協助凶徒的人繩之以法。