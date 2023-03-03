我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德航班遇亂流7傷 迫降維州 奧斯卡影帝妻報平安

南加東谷好市多出現盜竊團伙 聲東擊西偷她錢包

涉助蔡天鳳前夫潛逃 拘捕遊艇員工 傳是鄭中基前助手

香港新聞組／香港3日電
香港警方2日宣布，搜索蔡天鳳剩餘屍塊的工作結束，目前軀幹和四肢仍未尋獲。（取材自微博）
香港警方2日宣布，搜索蔡天鳳剩餘屍塊的工作結束，目前軀幹和四肢仍未尋獲。（取材自微博）

28歲香港名媛蔡天鳳遭前夫鄺港智一家殺害及肢解烹屍案，警方先後拘捕死者前夫一家及前家翁情婦等5人，2日警方再拘捕一名41歲姓林男子，涉嫌協助罪犯。被捕男子於上環一間租賃遊艇公司工作，試圖收取約數十萬港元報酬，協助案中其中一名被告循水路潛逃內地。

綜合港媒報導，被捕男子2日晚被警員押返青衣長安邨寓所調查，搜屋約45分鐘後離開。據其社交專頁顯示，他自稱為自由攝影師，過去亦不時上載遊艇及出海照片，以及與不同明星的合照。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

據報導，該男子疑似是鄭中基的前助手，社交平台有大量明星合照，包括古天樂、周杰倫、陳奕迅、吳君如、方力申、蘇永康等。對此鄭中基回應，前助手已經在8年前離職，這段期間完全沒聯絡，對於案件並不清楚。此前，警方已就該案拘捕5人。

據稱男子為鄺港智朋友，涉嫌幫助鄺港智犯罪。西九龍總區刑事總部（行動）警司鍾雅倫昨晚表示，警方昨午於上環區，拘捕姓林男子涉嫌協助罪犯，鍾雅倫指被捕男子於一間租賃遊艇公司工作，試圖收取一筆約數十萬報酬，協助案中其中一名被告循水路離港。而被捕人與早前多名被告的關係為何，鍾雅倫指仍在調查中，惟相信他對協助被告潛逃一事知情。

目前蔡天鳳的軀幹和四肢仍未尋獲。警方西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，警方早前以距離案發地點最近、香港三大垃圾堆填區之一的「新界打鼓嶺堆填區」為中心鎖定約一個足球場面積範圍進行搜索，無奈多日來沒有發現與案件有關的重要證物，2日行動宣告結束，警方已告知蔡天鳳家屬，稱家屬表示諒解並感謝調查人員。

鍾雅倫表示，警方就該宗案件已掌握很多有力證據，他強調，警方不會放棄任何線索，一定會繼續努力搜證，將每一個知情、在案發前後曾協助凶徒的人繩之以法。

蔡天鳳 香港 足球

上一則

港47人初選案 控方：民動曾付蘋果3.8萬美元搞論壇

下一則

「如巨型火柱」 港尖沙咀高樓大火 波及喜來登等6建築

延伸閱讀

名媛蔡天鳳遭碎屍共犯男被逮 傳是鄭中基前助手

名媛蔡天鳳遭碎屍共犯男被逮 傳是鄭中基前助手
查獲400磅大麻…涉開車運毒 紐約法拉盛2華男被捕

查獲400磅大麻…涉開車運毒 紐約法拉盛2華男被捕
芝警執勤遭槍殺 18歲嫌曾涉槍案被捕 檢察官卻拒訴重罪

芝警執勤遭槍殺 18歲嫌曾涉槍案被捕 檢察官卻拒訴重罪
試圖將爆炸裝置藏托運行李帶上飛機 美40歲男子被捕

試圖將爆炸裝置藏托運行李帶上飛機 美40歲男子被捕

熱門新聞

28歲香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家人謀殺，涉嫌人已被拘留，圖為蔡天鳳（左）先前出席首映與甄子丹合照。（取材自Instagram）

港名媛蔡天鳳慘死 網友扒出涉案前夫舊歷史

2023-02-25 00:13
香港名媛兼模特兒蔡天鳳今天被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

2023-02-24 08:59
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殘忍碎屍肢解，部分殘肢更疑似被烹煮成「人肉煲湯」。圖／取自蔡天鳳IG@xxabbyc

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

2023-02-25 11:26
香港名媛蔡天鳳慘遭碎屍，據調查生前曾搭前夫胞兄的車，準備接女兒放學。圖／取自香港01

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

2023-02-24 12:37
香港名媛蔡天鳳身亡後，其龐大遺產頓成下一波處理焦點。（取材自臉書）

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

2023-02-27 11:56
香港名媛蔡天鳳被殘殺肢解案傳出新進展。根據《香港01》報導，25日下午，香港重案組人員成功於東涌拘捕死者鄺姓前夫，目前被扣留調查。（取材自臉書）

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

2023-02-25 04:56

超人氣

更多 >
她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬
「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡

「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡
柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人

柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人
美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業
何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選

何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選