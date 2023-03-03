港47人初選案 控方：民動曾付蘋果3.8萬美元搞論壇

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 攬炒派「47人初選案」16名不認罪被告昨續受審。控方透露不認罪被告共有4份承認事實，並讀出當中涉及13人的同意事實，披露本案中共有42名被告以參選人身分參加「初選」，每人各繳付1萬港元（約1273美元）選舉按金及簽署一份題為「民主派35＋公民投票 備忘錄：捐款、收入和開出」的文件。

文匯報報導，在控方讀出的同意事實中，披露非本案被告的鍾庭耀的角色。承認事實中提到，香港民意研究所有限公司（香港民研）於2019年2月19日註冊成立，至2021年1月7日均由鍾庭耀全資擁有及擔任公司主席兼行政總裁。香港民研於2020年負責收集「初選」投票數據。據香港民研統計，「初選」錄得約59萬張電子選票及2萬張實體選票，結果刊登於其網頁，而相關截圖以及「初選」參選人所獲票數均被列為證物。

承認事實又披露了由被告趙家賢擔任召集人的「民主動力」在「初選」中的角色，指「民動」在2002年成立，2021年1月7日解散，另一被告鍾錦麟擔任副召集人，譚文豪、尹兆堅擔任執委，律師關尚義則任司庫。「民動」名下銀行戶口於2017年8月至2021年1月7日期間，分別由趙家賢、鍾錦麟及關尚義擔任簽署人。

「民動」收到與「初選」有關的資金均以「眾籌」方式獲得，而42名被告也向「民動」呈交提名表格及選舉按金以及簽署所謂備忘錄， 「民動」還向《蘋果 日報》支付30萬港元（約3.8萬美元）製作「初選」論壇。

警方於2021年1月6日拘捕趙家賢後，在其住所及區議員辦公室內搜出相關文件，包括由「民主動力」發出的收據及上述備忘錄，以及2部電話，又檢取手機內與案相關的資料及WhatsApp訊息。警方亦把被告鍾錦麟的Facebook專頁的貼文、YouTube發布的片段，以及相關謄本及英文譯本列入證物附表。

此外，控方又披露非本案被告、時為民意研究所主席鍾庭耀和案中被告區諾軒等於2020年6月25日至7月4日在將軍澳壹傳媒大樓分別舉行了多個「初選」論壇，《蘋果日報》、《立場新聞》、「D100」及「城寨」均協助製作及直播。

控方昨日讀出涉及13名不認罪被告的一份同意事實，涉及吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、施德來、陳志全、鄒家成、梁國雄、柯耀林、李予信及余慧明。