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「如巨型火柱」 港尖沙咀高樓大火 波及喜來登等6建築

香港新聞組／香港3日電
香港尖沙咀一座施工中高樓大火。（Getty Images）
香港尖沙咀一座施工中高樓大火。（Getty Images）

香港尖沙咀發生四級大火。2日晚上11時11分，當局接獲多個報案，指中間道一幢正在興建中的大廈高層位置突然起火，部分報案人身處港島區，亦能肉眼見到火光。火勢延燒逾6小時仍未撲滅，還波及周邊6棟大樓，目前已有大約130人被疏散到安全位置。該處在去年9月間該處8樓曾發生棚架起火意外，超過50名工人也被緊急疏散。

香港尖沙咀一座施工中的高樓，2日深夜發生大火，火勢延燒逾6小時仍未撲滅，還波及周...
香港尖沙咀一座施工中的高樓，2日深夜發生大火，火勢延燒逾6小時仍未撲滅，還波及周邊6幢大樓。（Getty Images）

綜合港媒報導，火警現場為中間道11號的「海員之家」重建地盤。消防接報趕至現場開動兩喉灌救。由於火勢迅速延燒，整棟大廈都陷入火海，如巨型火柱，火星四處飄散，還有被燒斷的支架掉落路面，導致擺放在路邊的雜物起火。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

火警中有三人受傷，由救護車送往伊利沙伯醫院治理，據知其中兩人為附近的司機，疑被跌下的火屑燒傷；另一人則為附近大廈住客。

香港尖沙咀一座施工中高樓大火，附近居民圍觀。（Getty Images）
香港尖沙咀一座施工中高樓大火，附近居民圍觀。（Getty Images）

火警期間，火屑四散導致周邊至少6棟大樓遭受波及，包括喜來登酒店平台、緬甸臺3號恆星樓、遠東大廈、重慶大廈、國際電信大廈及H Zentre等酒店及住宅大廈，據統計大約有130人被疏散到地面。

香港尖沙咀一座施工中高樓大火。（Getty Images）
香港尖沙咀一座施工中高樓大火。（Getty Images）

這起火警持續到今晨6點多仍未撲滅，消防處先是於昨深夜11點39分將火警升為三級，在今凌晨1時46分又將火警升高到四級，消防人員除須持續將火勢撲滅，還派人在鄰近大樓戒備，可說是疲於奔命。

涉事的重建地盤，為前「海員之家」，原本樓高為12層，物業為商人郭炳湘旗下帝國集團的重建項目，由郭炳湘於2018年中風去世前投得，當時預計投資額達60億港元（約7.6億美元），並計畫重建為42層高的綜合大樓，低層用作海員會所，9樓以上為酒店，提供約500間客房，並引入美國金普頓品牌（KIMPTON）負責營運。

項目原定2023年落成，不過，郭炳湘次子郭基浩早前表示，因應疫情關係，項目會延至2024年才開業。

香港尖沙咀一座施工中的高樓發生大火，火勢在遠處也清晰可見。（路透）
香港尖沙咀一座施工中的高樓發生大火，火勢在遠處也清晰可見。（路透）

香港尖沙咀一座施工中的高樓，2日深夜發生大火，目前已有大約130人被疏散到安全位...
香港尖沙咀一座施工中的高樓，2日深夜發生大火，目前已有大約130人被疏散到安全位置，且該處在去年9月間也曾發生棚架起火的意外。（美聯社）

郭基浩又指，前海員之前作為帝國集團首個獨資發展的酒店項目，未來將主攻年輕及商務客源，酒店全部房間均可望維港海景。

香港尖沙咀高樓發生大火，現場火星四處飄散，危及鄰近建築。（路透）
香港尖沙咀高樓發生大火，現場火星四處飄散，危及鄰近建築。（路透）

受火災影響，部分交通也一度受阻，中間道介乎彌敦道與梳士巴利道之間的一段全線封閉，梳士巴利道近中間道的第1及第2線亦已封閉。路線受影響的巴士包含第N21、N216、N241、N271、N281及N796號線須改道行駛，港鐵C1及E出口也暫時封閉。

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