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香港復常首兩個月 商場人流按年升17%

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

隨著香港年初逐步復常，香港1月零售業總銷貨價值362億元（港幣，下同，約46.1億美元），按年升7%，勝市場預期的4.5%。

文匯報報導，主攻香港民生商場的置富產業信託執行董事及行政總裁趙宇昨日表示，今年首兩個月旗下香港商場人流按年升17%，比疫情前只差一成水平。又指港府派發消費券對商場租戶生意有幫助，會為4月再派的消費券提供優惠計畫。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

由於香港全面通關及港府推出「你好，香港」活動等，訪港旅客料將月月上升，個人對香港零售市道正面，冀今年旗下商場續租租金重現正增長，並透露正物色收購大灣區商場項目。

趙宇昨於業績記者會表示，集團旗下香港16個商場人流去年下半年開始每月都見上升， 加上租戶以民生類為主，受市民外遊的影響不大。

又指港府過去2年派發消費券對集團旗下香港商場租戶生意有幫助，初期以高貨值商品最受惠，之後食肆及日用品都受益，因此集團已準備為4月再度派發的消費券提供優惠，以助商戶增加生意，包括消費額外獎賞、換領禮物或現金回贈等。她相信，即使今年消費券「縮水」，仍對商場生意有正面影響，期望可以扭轉過去幾年負增長局面， 但仍要視乎經濟復甦速度。

談及疫情，趙宇稱，去年上半年受第五波疫情波及，集團仍有為受影響的商場租戶提供租金寬減，隨著下半年疫情緩和，港府逐步放寬防疫措施，已無再提供相關寬減。雖然去年續租租金仍呈負增長，但下半年的跌幅已收窄至單位數。

香港 疫情 租金

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