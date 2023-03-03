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港高鐵4月1日通京滬 全面復常 3•11先重啟潮汕線

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

社會全面復常，廣深港高鐵香港段將於3月11日及4月1日，分兩階段恢復運營，包括香港往來北京和上海、天津及昆明等大城市長途班次。香港當局預定3月3日公布高鐵恢復全線運營的詳情。下月上旬是復活節旅遊旺季，相信將掀起新一輪高鐵旅行團的熱潮，報團人數保守估計將會翻倍。

前香港九鐵主席田北辰說，相信高鐵會先開放廣東省其他站點，包括潮汕等站，估計下周開始售票。至4月1日全面回復至疫情前服務，包括上海及北京等站點，相信到本月中可以開始售票。

港鐵表示，高鐵香港段自今年1月15日起重新服務跨境旅客，整體運作大致暢順有序，乘客需求殷切。

大公報報導，疫情下高鐵長途服務停頓大約三年，復通在望，市民期待可乘搭高鐵走遍大江南北、嘗盡各地美食。有旅遊業界人士表示，恢復長途線可吸引更多旅客南下，帶旺香港旅遊業，下月上旬是復活節旅遊旺季，預料本地旅行社將籌辦各式高鐵美食團，港人可搭高鐵北上，去哪裡都方便。

新冠疫情爆發後，香港的高鐵服務由2020年1月30日起全面暫停。直至今年1月15日，廣深港高鐵香港段重新開通，馬上掀起搶票潮，現時每日班次為38.5對車，當中北行列車為39班，南下班車則為38班，但暫時只限短途服務，往來香港西九龍站至福田、深圳北、廣州南站及廣州東等。

高鐵香港段本月11日起，分階段恢復長途班次，下月1日回復疫情前服務。消息稱，兩地初步傾向11日起增加班次，至每天51對，包括每天多約6對長途班次。

翻查資料，高鐵香港段在疫情前，由西九龍站前往上海，車程8小時，票價1159元（港幣，下同，約147.6美元），若前往北京，車程則約9小時，票價1239元；港人熱門旅遊地點例如桂林看風景，前往桂林西站，只需約3小時20分鐘，車費只需436元，經過3年疫情，估計車程將會相若，但車費可能作出調整。

香港 疫情 北京

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