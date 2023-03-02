我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

疫情後載客量減少…「金山往東灣」新捷運隧道恐取消

高鐵香港段傳3.11復運部分長途 4月通內地全國

香港新聞組／香港2日電
香港高鐵傳在3月11日增加班次至51對車，當中包括長途車；而到4月1日則會全面復常，合共82對車，圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港高鐵傳在3月11日增加班次至51對車，當中包括長途車；而到4月1日則會全面復常，合共82對車，圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

新冠肺炎疫情減卻，高鐵香港段自1月15日恢復營運以來，一直只提供往返深圳及廣州的短途列車班次，現時每日班次為38.5對車，當中北向列車為39班，而南下班車則為38班，而且均為短途服務，往來香港西九龍站至福田、深圳北和廣州南站，以及新增往來廣州東的服務。

香港01報導，據了解，高鐵會在3月11日增加班次至51對車，當中包括長途車；而到4月1日則會全面復常，合共82對車，料3月3日正式公布。立法會議員田北辰也確認收到有關消息。

高鐵於1月15日重新投入服務，現時每日班次為38.5對車，當中北向列車為39班，而南下班車則為38班，而且均為短途服務，往來香港西九龍站至福田、深圳北和廣州南站，以及新增往來廣州東的服務。

雖然高鐵在2月6日撤銷每日可供發售的車票數量限制，惟重開高鐵長途服務一直仍在商討中。運輸及物流局局長林世雄在月初於網誌撰文曾指，正與有關當局商討重開高鐵長途服務。

據了解，高鐵在3月11日開始會增加班次至51對車，當中包括長途車，意味著由廣州至北京等路線或有望恢復，而到4月1日則會全面復常，合共82對車，料周五會向外公布。

田北辰表示，已收到4月1日高鐵香港段全國通車，但未知之前會否局部增加站點。

香港 北京 疫情

上一則

備戰？廈門公布上千個防空洞疏散點 戰時手機推播信息

下一則

認參與3年前金鐘遊行 19歲男生判入教導所

延伸閱讀

洛杉磯至拉斯維加斯高鐵將動工 擬2027年通車

洛杉磯至拉斯維加斯高鐵將動工 擬2027年通車
一夜暴富？深圳業主拆遷9棟樓 秒變億元戶 網操心：1億存哪

一夜暴富？深圳業主拆遷9棟樓 秒變億元戶 網操心：1億存哪
爭取3個月 香港反修例被捕者重獲回鄉證

爭取3個月 香港反修例被捕者重獲回鄉證
推動大灣區建設 澳門、內地互認駕照5·16起生效

推動大灣區建設 澳門、內地互認駕照5·16起生效

熱門新聞

28歲香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家人謀殺，涉嫌人已被拘留，圖為蔡天鳳（左）先前出席首映與甄子丹合照。（取材自Instagram）

港名媛蔡天鳳慘死 網友扒出涉案前夫舊歷史

2023-02-25 00:13
香港名媛兼模特兒蔡天鳳今天被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

2023-02-24 08:59
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殘忍碎屍肢解，部分殘肢更疑似被烹煮成「人肉煲湯」。圖／取自蔡天鳳IG@xxabbyc

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

2023-02-25 11:26
香港名媛蔡天鳳慘遭碎屍，據調查生前曾搭前夫胞兄的車，準備接女兒放學。圖／取自香港01

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

2023-02-24 12:37
香港名媛蔡天鳳身亡後，其龐大遺產頓成下一波處理焦點。（取材自臉書）

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

2023-02-27 11:56
香港名媛蔡天鳳被殘殺肢解案傳出新進展。根據《香港01》報導，25日下午，香港重案組人員成功於東涌拘捕死者鄺姓前夫，目前被扣留調查。（取材自臉書）

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

2023-02-25 04:56

超人氣

更多 >
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」
肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇

肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇
工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉
每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變
搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣