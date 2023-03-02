認參與3年前金鐘遊行 19歲男生判入教導所

參與3年前金鐘遊行，19歲男生2日在區域法院被判處進入教導所。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

一批抗議者曾於2019年9月29日在金鐘參與遊行 ，96人被控參與暴動並分拆多案處理。其中一案的8名被告早前承認暴動罪，當中7人於上月中在區域法院被判監30個月2星期至36個月，餘下1名當時不足17歲被告，在索取了教導所報告後，2日在區域法院被判處進入教導所。

文匯報報導，區院暫委法官張志偉判刑時指，本案被告當時站在示威前線，手持磚頭、戴面罩及協助築傘陣，明顯有備而來且起帶頭作用，鼓勵了其他示威者。但法官考慮了被告的更生及案發時年輕易受人影響後，決定跟從報告建議判刑。

被告為現年19歲的黃德津。案情指，2019年9月29日下午1時許，約2萬名示威者由銅鑼灣崇光百貨遊行到金鐘政府總部。至近4時，約200至300名黑衣示威者在政總外堵塞夏愨道，另有200至300人在統一中心外聚集，築傘陣與警對峙，期間不斷投擲汽油彈及硬物。兩批人其後在政總外會合，在添華道、夏愨道及金鐘道以木板路牌等掩護，繼續投擲汽油彈、磚塊及石頭，使用巨型橡筋作投射器投擲硬物，並照射鐳射光。

8名被告當場被捕，全部穿深色衣物，配有護目鏡、防毒面具等防護裝備，而且亦有片段拍到該8名被告在涉案地點曾手持雨傘或竹等與警方對持。案情指當時該地點正發生暴動，而本案被告亦有參與其中。