世界冰球賽播錯國歌港隊叫停 冰協稱已提供正確版 港府促查

國際賽事又傳播錯國歌，港隊隊員在世界冰球賽立刻做出「T」字手勢叫停。（視頻截圖）

香港 隊參與的國際體育賽事又傳出播錯國歌，於2月28日在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽，香港男子冰球代表隊擊敗伊朗 ，賽後播國歌時，主辦單位錯播「願榮光歸香港」，維持約10秒，港隊成員作出T字手勢叫停。對此，港府3月1日發聲，對此表示強烈不滿。

港協暨奧委會稱，香港冰球協會早前已按指引向主辦機構提供正確版本國歌，責成協會盡快向主辦機構詳細調查出錯原因。

文匯報報導，港府十分重視事件，已要求港協暨奧委會展開深入調查，包括有關體育總會有否按指引即埸向賽事主辦機構再次核對即將使用的國歌為正確版本。港府亦敦促港協暨奧委會盡快提交報告，並嚴肅跟進事件。

事發於28日舉行的「IIHF世界錦標賽2023」第三級別比賽，香港男子冰球代表隊在分組賽出戰伊朗，以11比1贏，賽後播國歌時出錯。有港隊成員隨即做出「T」字手勢叫停，有隊員上前向賽會反映，大會其後道歉指會更正，並正確播出中國國歌。

明報報導，賽事片段曾於YouTube「Hokejaški savez BiH」（波黑曲棍球協會）頻道直播，有1.7萬人次觀看。影片昨傍晚前顯示為「影片無法提供」、「對方已因版權因素封鎖此影片」。

報導稱，據港協暨奧委會去年11月頒布的指引，香港代表參與國際賽事，領隊須把儲存正確國歌並有國歌名稱資料的USB交予賽事主辦機構，主辦機構須書面確認，包括電郵、流動通訊信息或附有官方簽署的便條。

據報導，政府早前向Google 公司要求將香港正確國歌即中國國歌「義勇軍進行曲」置頂，被對方以「無法控制演算法」為由拒絕。

報導說，創科局昨稱，近期有再與Google亞太區高層開會，雙方同意繼續溝通、尋求妥善解決，確保搜尋引擎傳達正確的國歌資訊，特區政府會繼續跟進。