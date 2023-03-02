港撤口罩令8成仍習慣遮面 有人說方便黑臉免陪笑

香港3月1日起全面取消口罩令，但依然有大量市民如常佩戴口罩。（中通社）

香港 1日起取消防疫口罩 令，民眾出行恢復正常，但八成至九成市民依然罩不離口、習慣遮面，選擇用真面目示人者仍屬少數。有人稱不適應無罩上街，有人說方便黑臉免陪笑，多數人說要觀察一段時間才敢除下口罩；也有家長要求小孩佩戴口罩，以策安全。

此外，香港迎來復常及口罩令撤銷後首個大型國際展覽，由貿發局主辦的國際珠寶展，昨日會場人山人海；逾3萬名登記買家中有三分之二（即最少2萬人）為海外買家。

綜合媒體報導，香港取消口罩令，但在地鐵（捷運）上，戴口罩的乘客占多數，在金鐘站的東鐵線上，有佩戴口罩的乘客說，很想不戴口罩，但擔心各人突然一起除下口罩，更加容易傳播新冠病毒，尤其地鐵車廂人群密集，更容易感染。在九龍蒲崗村道的學校群區，大部分學生上學時仍然配戴口罩。

與口罩欲斷難斷的原因，有人表示是習慣了，不戴總不適應，甚至有「除口罩焦慮症」；有人仍怕受感染影響家人，因而選擇繼續戴罩；有人更有奇特理由：「有口罩戴著上班，想黑臉就黑臉，沒人知，又不用陪笑。」

不過也有除罩市民表示：「終於可呼吸清新空氣。」旅客Maggie說：「突然脫下來當然覺得心情很開心，解封了、開放了，想多走一些路。」

政府專家顧問、香港大學內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今早在電台節目上說，政府撤銷口罩令的決定正確，時機也成熟，但他認為，市民在交通工具或人多地方繼續戴口罩，有助降低上呼吸道病毒感染的反彈。在醫院內繼續戴口罩，可減低交叉感染。

至於學校，他不建議學生長期佩戴口罩，因為這會影響學習；家長若擔心，應該盡快帶子女接種新冠及流感疫苗 。

此外，第39屆香港國際珠寶展及第9屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展昨起一連五天在灣仔會展舉行，展覽有逾2500間商家參展，一半來自海外，預早登記未來數天入場的逾3萬名買家中亦有三分之二為海外買家。

貿發局副總裁張淑芬表示，通關後展覽規模已回復至疫前一半水平，撤口罩令是「錦上添花」，便利展商復辦酒會飲宴商討生意，展覽規模年底有望回復至七成。

不過，有參展商透露，展覽業同陷「有客無人接」困境，有買家昨反映排隊3個多小時才可入場，有展商的攤位搭建亦疑因人手不足，至開展前才「勉強搭起」。張淑芬承認展覽業有人手流失，局方會盡力減低影響。