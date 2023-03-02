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蔡天鳳頭七 法師：招魂不當恐永不超生

香港新聞組／香港2日電
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬。（取材自Instagram）
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬。（取材自Instagram）

28歲名媛蔡天鳳遭殺害及肢解烹屍，前天是蔡天鳳的「頭七」，死者丈夫Chris首次露面，偕父母及岳父母到大埔龍尾村肢解案現場拜祭，並進行招魂儀式。負責法事的招魂師殷法青坦言，蔡天鳳死狀淒慘，魂魄受到嚴重驚嚇，若沒有好好處理恐永遠不能超生。

綜合媒體報導，殷法青說，由於蔡天鳳死無全屍，魂魄會四散且相當驚恐，必須用「六壬法科招魂儀式」才能將魂魄招齊；過程透過「山神」及「土神」的幫忙，把蔡天鳳的魂魄找回來，當魂魄招到紙紮人及靈牌後，再帶到道堂由經懺科師傅念經超渡。

殷法青招魂後，約20名親友逐一上香拜祭，蔡天鳳的4名子女並未到場。

蔡天鳳閨密豹太表示，蔡天鳳與兩任丈夫原先就認識，當年三人是國中同學，蔡與Chris10歲時就在同一所學校認識，可以說是青梅竹馬，而與前夫Alex是15歲後才認識。後來Alex展開熱烈追求，蔡在18歲就嫁給Alex，同年生下一子。

豹太更爆料，曾看見Alex、Chris在同一場合，當時Chris去做復健，只見Alex在一旁不斷慫恿Chris邀他去賭場玩，但Chris則婉拒說：「不好啦，我不會賭，加上也不想騙蔡天鳳。」就連復健師也對Alex抱怨連連。

蔡天鳳分屍案，其前夫鄺港智、鄺父鄺球及鄺兄鄺港傑被控謀殺罪，鄺母李瑞香被控妨礙法公正罪。蔡的前夫並涉及另一起竊盜案，被通緝八年卻沒被捕；而前夫父親也涉及性侵案。如今情節曝光，官方並未回應有無追訴。有香港作家認為，港府應該回應這些疑團。

知名專欄作家馮睎乾日前在臉書發文，指蔡天鳳一案案情錯綜複雜，無意分析案情，但提出三點涉及公眾利益的疑問。包括鄺港智被通輯多年未有被捕、鄺球擁有豪宅為何仍能購入居屋，他有沒有虛報資料，當局有沒有把關，以及鄺球涉及性侵案似乎不了了之，未見有檢控他的報導，希望當局能回應。

不少香港網友對鄺家被揭發另涉及多起案件感驚訝，有網友留言指，「前夫通緝六七年都抓不到，如警方早些抓到他，此案可能不會發生」、「一起案都揭露不少漏洞」。

蔡天鳳 性侵 香港

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