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蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

噓！星聞／即時報導
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬。（取材自Instagram）
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬。（取材自Instagram）

香港時尚界28歲名媛蔡天鳳(Abby Choi)被鄺姓前夫一家殺害，慘遭肢解烹屍震驚兩岸。據悉，蔡天鳳與兩任丈夫原先就是認識的關係，當年三人是國中同學，她與現任老公Chris從小就認識，只是後來被前夫猛烈追求才決定嫁給前夫，豈料卻引來殺身之禍。

據巴士的報報導，蔡天鳳閨蜜豹太表示，蔡與現任丈夫Chris在10歲時就在同一所學校認識，可以說是青梅竹馬，而與前夫Alex是15歲後才認識。後來Alex展開熱烈追求，蔡在18歲就嫁給Alex，同年生下1子。豹太更爆料，曾看見Alex、Chris在同一場合，當時Chris去做復健，只見Alex在一旁不斷慫恿Chris邀他去賭場玩，但Chris則婉拒說：「不好啦，我不會賭，加上也不想騙Abby（蔡天鳳）。」就連復健師也對Alex抱怨連連。

據港媒報導，蔡天鳳生前人緣佳，她的律師好友日前曾表示，蔡個性善良從不說三道四，甚至會幫前夫講好話，婚後更買豪宅與前夫全家一起住，還出資百萬港幣給前夫開小吃店，婚後三年離婚時，還履行「照顧前夫全家一輩子」的承諾，聘請前夫兄長擔任私人司機。而蔡離婚後仍相當照顧前夫家，未料卻引來殺機。

蔡天鳳 香港 時尚

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