港海關去年檢獲7.3億支私菸 創單年查緝新高

香港海關關長何珮珊表示，海關去年檢獲超過7億3千萬支私菸，大幅上升七成，是有史以來單年計檢獲量新高。（取材自香港電台）

香港 海關去年涉及執法的案件共7148宗，按年下跌8%，當中約48%涉及私菸活動，其餘包括毒品 及保護知識產權等案件，形容在包括緝毒、堵截走私、打擊私菸等都取得成效。

香港電台報導，在私菸方面，去年偵破3436宗案件，按年下跌14%，檢獲超過7億3千萬支私菸，大幅上升七成，是有史以來單年計檢獲量新高。海關說，檢獲的私菸除供應本地市場以外，部分因疫情 打亂物流安排而暫存香港，最終運往亞太等地。

走私方面，去年偵破226宗案件，按年下跌3%，檢獲總值超過13億元貨品，按年下跌44%。

海關去年亦偵破931宗毒品案件，按年上升3%，檢獲6.9噸毒品，大幅上升七成，當中偵破有史以來最大宗冰毒案件，市值11億元。海關關長何珮珊預料，各國出入境措施放寬後，今年從旅客渠道查獲的毒品案件會上升。她又說，疫情改變毒品走私趨勢及模式，日趨國際化及集團式，涉及犯毒得益的金額亦愈來愈龐大，整個亞太區都面對同樣挑戰。

另外，何珮珊提到，去年中下旬香港出入境防疫限制陸續放寬，市民外遊增加，海關去年收到旅遊服務的舉報有所提升，由2021年173宗增至去年的232宗，涉及旅遊會籍、訂購酒店機票等，隨著旅遊業復常，海關會繼續留意有關情況。