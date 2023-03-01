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謀殺改判誤殺 港前董事屠情婦三無案囚9年半

香港新聞組／香港1日電
證券公司前董事陳文深殺夜總會女公關案，陳文深在囚九年間一次又一次翻案，終於在第三度審訊推翻謀殺指控，判誤殺罪成監禁九年半。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)
證券公司前董事陳文深殺夜總會女公關案，陳文深在囚九年間一次又一次翻案，終於在第三度審訊推翻謀殺指控，判誤殺罪成監禁九年半。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

已婚證券公司前董事陳文深戀上夜總會女公關秦嘉儀後，購入淘大花園一單位送予女方，11年前他在該單位殺害情婦並棄屍，屍體一直未能尋獲，2015年，他在首次受審被裁定謀殺罪成，成為香港首宗「三無」（無屍、無法證、無招認）而入罪的謀殺案。陳文深在囚九年間一次又一次翻案，終於在第三度審訊推翻謀殺指控，昨判誤殺罪成監禁九年半。

綜合港媒報導，控方表示，被告於2014年3月被捕後一直還押。他於2003年結婚後育有兩名兒子，在本案第一次審訊後離婚，呈交誤殺罪案例，建議法庭判處監禁12年。

此外，辯方則指現年49歲的陳文深已服刑九年，而一般判處入獄12年如行為良好，服刑九年已可即時釋放。法官未就被告能否即日獲釋下達命令，表示要留待懲教人員計算被告已服刑期後決定。

辯方代表律師於庭外透露，被告形容結果「合適」感欣慰，他並引述懲教署稱，經計算後被告仍需在荔枝角收押所服刑多31日才能獲釋。

法官黃崇厚判刑時指出，被告2003年結婚，2008年起與死者發展婚外情，2011年向她提出分手，遭對方咒罵全家；情婦又聲稱會捏造虛假指控令其身敗名裂，被告盛怒下大力按壓對方的口鼻喉嚨，致窒息而死。

被告在首次審訊時否認殺人，第二度審訊期間聲稱自衛，法官強調被告過往雖有不同說法，不影響這次判刑，而被告犯案時殘忍，其所受到的挑釁不算嚴重；但被告並非有預謀犯案，若當時處理得更好，便不會弄至這個境況。法官表示，被告因本案失去家庭和事業，強調此非有力求情因素，在綜合考慮全部案情及被告背景等，作出監禁九年半判刑。控方曾透露，被告婚後育有兩子，與妻子2016年離婚。

陳文深被控於2011年10月6日謀殺33歲情婦秦嘉儀。2015年首次審訊時，被裁定謀殺罪成，成為本港首宗「無屍、無招認、無法證」但成功入罪的謀殺案件。他其後上訴得直，承認因為自衛而錯手殺人，在重審後再度被裁定謀殺罪成。

上訴庭去年認為有證據顯示二人曾爭執混戰，被告有可能是因挑釁而誤殺死者，下令案件發還作重審。這次第三度審訊，陪審團一致裁定被告陳文深謀殺罪名不成立，一致裁定誤殺罪成立，認為被告是受挑釁下犯案。

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