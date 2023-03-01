港人遮面959天消耗68億個口罩 產業成夕陽行業

香港人戴口罩歷時959天，推算合共已丟棄67.7億個口罩。圖為香港市民戴口罩出行。（中通社資料照片）

香港 自2020年7月15日起實施口罩 令，截至昨日結束，歷時959天，以香港700萬人口每人每日用完丟棄一個口罩計算，每年耗用25.5億個口罩，推算合共已丟棄67.7億個口罩。疫情 初期，生產口罩曾經是「朝陽」產業，轉眼近三年，如今變成「夕陽」行業。

綜合媒體報導，疫情期間，香港高峰期設有200多間口罩廠，有業界估計，現只餘下10多間口罩廠。行政會議成員林健鋒是其中一位本地口罩製造商，他表示，隨著疫情受控，對比今年初，口罩銷量已減三分一，故決定保留低限度口罩生產，以及少量分店出售防疫用品。

而香港全面復常，但疫苗仍是遏制病毒擴散及預防重症、住院及死亡率的最有效措施。港大醫學院藥理及藥劑學系與醫衞大數據深析實驗，首次利用真實世界數據，證實「復必泰」及「科興」疫苗均能預防新冠相關入院、嚴重併發症甚至死亡，接種劑數愈多，保護力愈強。

港大醫學院藥理及藥劑學系主任黃志基表示，新冠已成風土病，呼籲市民定期打加強針，「新冠類似流感，亦有機會再變異，所以打加強針是必須的。」參考過往數據，抗體約能維持六個月至九個月，故補針時間亦相若。

此外，配合撤銷口罩令，教育局更新《學校健康指引》，今日起所有學校教職員、學生及到訪人士在校舍範圍內毋須佩戴口罩，如有需要，家長可自行安排子女佩戴口罩。另外，中學生每日快測要求亦於今日起取消，小學和幼稚園的快測要求則維持至3月15日。所有中、小學和幼稚園學生回校前，必須先量體溫及寫在記錄表上，並需有家長簽署。