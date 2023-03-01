我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克轉發新冠源自實驗室洩漏文章 環時轟：這是砸中國的鍋？

在加州聖瑪利諾高調參選副州長 華人女婿涉詐 震驚華社

尋蔡天鳳殘肢 港百警翻查千噸垃圾 範圍大如足球場

記者陳言喬／綜合報導
大批身穿白色全套保護衣的港警至打鼓嶺禾徑山東北堆填區（垃圾場），搜索蔡天鳳遭肢解的遺體。(路透)
大批身穿白色全套保護衣的港警至打鼓嶺禾徑山東北堆填區（垃圾場），搜索蔡天鳳遭肢解的遺體。(路透)

為搜尋香港28歲社交名媛蔡天鳳遭肢解的遺體，昨日早上10時半，逾百名身穿白色全套保護衣的港警已至打鼓嶺禾徑山東北堆填區（垃圾場）展開搜索行動，由於涉及千噸垃圾，估計需二至三天才能完成搜索。

蔡天鳳慘遭肢解烹屍，目前警方僅尋獲女死者的頭顱，部分胸骨、鎖骨、腰以下腿骨外，但其餘身體部位如主要驅幹及雙手仍然杳然無蹤，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫早前強調警方不會放棄任何線索，希望盡量找到餘下的殘肢，以給死者家人公道。

港媒報導，重案組探員相信死者部分屍首已被棄置，昨日早上於打鼓嶺禾徑山東北堆填區展開搜索行動，以確認死因及真正死亡時間。由於堆填區內列入搜索範圍的面積約一個足球場大，涉及千噸垃圾，估計至少耗時兩至三日才能完成搜索工作。

香港2013年發生九龍城6個月大女嬰俞凱晴死亡被當垃圾丟棄，當時西九龍重案組探員接報連續10日在將軍澳堆填區翻搜過約8000噸垃圾，但最終只找到狗骨及豬骨。

蔡天鳳慘遭前夫一家肢解烹屍，部分周遭村民已向香港紅十字會求助心理治療，而該處凶宅以及周遭的房產恐也將受到嚴重衝擊。

香港01報導，蔡天鳳案震驚社會，紅十字會臨床心理學家暨心理支援服務主管張依勵表示，該會近日收到村民反映，受到事件困擾需要尋求支援。她特別提醒家長留意子女的反應。

蔡天鳳的其中一名女兒就讀有「貴族學校」之稱的屯門哈羅香港國際學校，前日已向家長們發信，指蔡是該校小學部家長，校方向其家人致以深切慰問，並表示會全力支持她的子女。

信中提到，鑑於悲劇消息不斷在新聞及社交平台中出現，校方已建議學生未來數日停用電子設備，亦已限制小學部學生使用，同時建議家長可在電子設備中過濾與案件相關資訊。

大埔龍尾村村民除承受心理壓力，周遭的房價也受到影響。報導引述一名地產經紀人蘇小姐表示，此案可能讓大埔「龍尾村」帶來負面的印象，租客或買家即使正在尋找大埔村屋盤，對龍尾村也會避而遠之，此事件的嚴重性甚高，港人未必在短期內能夠忘記，甚至留下永遠的負面印象。

而案發地的樓上住戶、或者旁邊數幢村屋，房價也都會受到影響，出現一成以上的跌幅。

該處凶宅的屋主是另一嚴重受害者，如果出售最終可能會透拍賣方式才有人接手，且房價直接下殺四成甚至對折。

蔡天鳳 香港 房價

上一則

好大膽 青海公路見2狗過馬路 女遊客下車拍照 被喊是狼

下一則

港撤口罩令 嚇阻集會遊行人士 維持反蒙面法

延伸閱讀

蔡天鳳案太驚悚…孩子就讀貴族學校發聲：停用電子設備

蔡天鳳案太驚悚…孩子就讀貴族學校發聲：停用電子設備
蔡天鳳肢解案 前夫另涉多年前盜竊案提訊

蔡天鳳肢解案 前夫另涉多年前盜竊案提訊
蔡天鳳家屬認屍 悲痛腳軟 蔡母倒在女婿懷中哭泣

蔡天鳳家屬認屍 悲痛腳軟 蔡母倒在女婿懷中哭泣
普亭控西方想肢解俄變成「迷你國家」

普亭控西方想肢解俄變成「迷你國家」

熱門新聞

28歲香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家人謀殺，涉嫌人已被拘留，圖為蔡天鳳（左）先前出席首映與甄子丹合照。（取材自Instagram）

港名媛蔡天鳳慘死 網友扒出涉案前夫舊歷史

2023-02-25 00:13
香港名媛兼模特兒蔡天鳳今天被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

2023-02-24 08:59
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殘忍碎屍肢解，部分殘肢更疑似被烹煮成「人肉煲湯」。圖／取自蔡天鳳IG@xxabbyc

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

2023-02-25 11:26
香港名媛蔡天鳳慘遭碎屍，據調查生前曾搭前夫胞兄的車，準備接女兒放學。圖／取自香港01

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

2023-02-24 12:37
香港名媛蔡天鳳身亡後，其龐大遺產頓成下一波處理焦點。（取材自臉書）

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

2023-02-27 11:56
香港名媛蔡天鳳被殘殺肢解案傳出新進展。根據《香港01》報導，25日下午，香港重案組人員成功於東涌拘捕死者鄺姓前夫，目前被扣留調查。（取材自臉書）

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

2023-02-25 04:56

超人氣

更多 >
養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議

養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議
他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」

他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」
微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕
專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄

專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄
領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」

領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」