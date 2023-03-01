尋蔡天鳳殘肢 港百警翻查千噸垃圾 範圍大如足球場

大批身穿白色全套保護衣的港警至打鼓嶺禾徑山東北堆填區（垃圾場），搜索蔡天鳳遭肢解的遺體。(路透)

為搜尋香港 28歲社交名媛蔡天鳳 遭肢解的遺體，昨日早上10時半，逾百名身穿白色全套保護衣的港警已至打鼓嶺禾徑山東北堆填區（垃圾場）展開搜索行動，由於涉及千噸垃圾，估計需二至三天才能完成搜索。

蔡天鳳慘遭肢解烹屍，目前警方僅尋獲女死者的頭顱，部分胸骨、鎖骨、腰以下腿骨外，但其餘身體部位如主要驅幹及雙手仍然杳然無蹤，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫早前強調警方不會放棄任何線索，希望盡量找到餘下的殘肢，以給死者家人公道。

港媒報導，重案組探員相信死者部分屍首已被棄置，昨日早上於打鼓嶺禾徑山東北堆填區展開搜索行動，以確認死因及真正死亡時間。由於堆填區內列入搜索範圍的面積約一個足球場大，涉及千噸垃圾，估計至少耗時兩至三日才能完成搜索工作。

香港2013年發生九龍城6個月大女嬰俞凱晴死亡被當垃圾丟棄，當時西九龍重案組探員接報連續10日在將軍澳堆填區翻搜過約8000噸垃圾，但最終只找到狗骨及豬骨。

蔡天鳳慘遭前夫一家肢解烹屍，部分周遭村民已向香港紅十字會求助心理治療，而該處凶宅以及周遭的房產恐也將受到嚴重衝擊。

香港01報導，蔡天鳳案震驚社會，紅十字會臨床心理學家暨心理支援服務主管張依勵表示，該會近日收到村民反映，受到事件困擾需要尋求支援。她特別提醒家長留意子女的反應。

蔡天鳳的其中一名女兒就讀有「貴族學校」之稱的屯門哈羅香港國際學校，前日已向家長們發信，指蔡是該校小學部家長，校方向其家人致以深切慰問，並表示會全力支持她的子女。

信中提到，鑑於悲劇消息不斷在新聞及社交平台中出現，校方已建議學生未來數日停用電子設備，亦已限制小學部學生使用，同時建議家長可在電子設備中過濾與案件相關資訊。

大埔龍尾村村民除承受心理壓力，周遭的房價 也受到影響。報導引述一名地產經紀人蘇小姐表示，此案可能讓大埔「龍尾村」帶來負面的印象，租客或買家即使正在尋找大埔村屋盤，對龍尾村也會避而遠之，此事件的嚴重性甚高，港人未必在短期內能夠忘記，甚至留下永遠的負面印象。

而案發地的樓上住戶、或者旁邊數幢村屋，房價也都會受到影響，出現一成以上的跌幅。

該處凶宅的屋主是另一嚴重受害者，如果出售最終可能會透拍賣方式才有人接手，且房價直接下殺四成甚至對折。