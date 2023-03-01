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港撤口罩令 嚇阻集會遊行人士 維持反蒙面法

香港新聞組／香港1日電
香港特首李家超昨宣布，香港從1日起撤銷口罩令。圖為香港民眾在港鐵站戴口罩行走。（路透）
香港特首李家超昨宣布，香港從1日起撤銷口罩令。圖為香港民眾在港鐵站戴口罩行走。（路透）

香港3月1日起正始撤銷實施兩年多的口罩令，除醫院和老人院等高風險地方，包括公共交通工具在內都不用再戴口罩。但比口罩令更早公布的「反蒙面法」，因國安理由不會撤銷。

綜合港媒報導，香港特首李家超昨公布，3月1日起全面撤銷口罩令，室內外及公共交通工具均無須戴口罩。至於高風險場所包括醫院、老人院等，相關場所則可按行政指令方式，要求在場人士配戴口罩。

李家超稱是按香港實際情況及整體利益作出決定，是基於數據顯示香港疫情持續受控，沒有大規模反彈，汙水檢查、住院重症及死亡個案都處低位，香港已建立廣泛及全面的防疫屏障，加上醫院、學校及院舍等重點場所沒有出現大型爆發，且傳統冬季流感及呼吸道感染的高峰期接近尾聲，經整體考慮後認為3月1日撤銷最為適當，也相信國際盛事活動亦會因而重返香港。

在口罩令之前，香港正實施一個不准蒙面的「反蒙面法」，即「禁止蒙面規例」。香港的「反蒙面法」是2016年旺角騷亂之後於立法會提出，但直到2019年反送中運動中，港府根據緊急情況規例條例，實施附屬禁止蒙面規例，禁止市民在集會遊行時使用物品遮掩面部，希望藉此對集會或遊行人士形成阻嚇。

香港保安局年初回應與口罩令併行的「反蒙面法」的關注時稱，雖然治安整體恢復平穩，國家安全風險仍在，絕不能掉以輕心，會繼續密切留意香港公共安全，並會適時檢討。

被問及「禁蒙面法」會否同步取消，李家超回應指，「口罩令」與「反蒙面法」是兩回事，「口罩令」是處理公共衞生問題，特區政府會適時檢討「禁止蒙面規例」，但現階段不作處理。

李家超提到，兩個月前有人提出會否考慮取消口罩令，當時已說會留意數據適時作考慮，當局整體考慮不同因素後，認為現時是適當時間，強調任何決定都是按香港實際情況及整體利益為依歸。

他又稱，在全面取消口罩令後，香港不同盛事及國際活動都會回來，經濟及社會活動都會提速「動起來、活起來」。

至於社區隔離設施的去留問題，李家超表示，財政司副司長黃偉綸正積極研究有關問題，包括會否保存或其他使用方法，有任何決定會盡快公布。

「除罩」安排（資料來源：港府行政長官記者會 香港新聞組製表）
「除罩」安排（資料來源：港府行政長官記者會 香港新聞組製表）

口罩 香港 遊行

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