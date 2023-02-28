蔡天鳳家屬認屍 悲痛腳軟 蔡母倒在女婿懷中哭泣

蔡天鳳慘遭肢解烹屍。（美聯社）

香港 28歲名媛蔡天鳳 Abby Choi遭前夫一家殺害及肢解烹屍，蔡的現任丈夫Chris於28日早上偕父母及岳父母到沙田富山殮房認屍後，中午再到大埔龍尾村肢解案現場。過程中，蔡天鳳母親難掩傷痛，倒在在女婿Chris懷中抽泣。

綜合港媒報導，28日上午9時許，蔡的10多名親友前往富山殮房認屍。包括蔡的父母、現任丈夫Chris、家翁譚仔「五哥」譚澤均夫婦及死者朋友等一行十數人，到富山殮房認屍。至11時左右，兩家人分別離去，其中Chris戴上太陽眼鏡及口罩 ，神情哀傷，登上私家車離開。

港媒報導，認屍前警方向家屬講解詳細認屍過程，由於蔡的屍體經過肢解及烹煮，法醫只讓家屬觀看相對整齊部分，其他較恐怖位置則被遮蓋，避免對家屬造成太大打擊，眾人認屍後均非常悲痛，知情人士透露：「個個腳都軟晒」，其中蔡的母親需要人攙扶離開。

大批身穿白色全套保護衣的港警至打鼓嶺禾徑山東北堆填區（垃圾場），搜索蔡天鳳遭肢解的遺體。(路透)

大批身穿白色全套保護衣的港警至打鼓嶺禾徑山東北堆填區（垃圾場），搜索蔡天鳳遭肢解的遺體。(路透)

Chris穿著灰黑色上衣，戴上墨鏡，他一臉愁容，低頭不語，只是默默讓岳母依靠著。早前他透過好友表達對妻子的懷念，說「感激你出現在我生命中」，並承諾會照顧好妻子所有子女。蔡天鳳生前與前夫鄺港智生了兩個孩子，與現任丈夫Chris也生了兩個孩子。

現場有道士帶同紙紮人及祭品打齋超渡。從字條可見，蔡天鳳祖籍湖南，離世日期為農曆二月初二，即上周二2月21日。