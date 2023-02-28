蔡天鳳頭顱和蘿蔔煮一鍋 法醫：像廚餘較不引人注意

台灣中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成。（本報資料照片）

香港 名媛蔡天鳳 遭分屍，法醫在一個大鍋中找到蔡天鳳頭顱，鍋內有少量肉屑、數條肋骨，還有紅、白蘿蔔。另一個小鍋內同樣有蘿蔔，湯鍋表面已凝固，並從中找到死者鎖骨。對此，中山醫學 大學附設醫院法醫科主任高大成推測，湯鍋中加入紅、白蘿蔔等配料，應該不是為了煮來吃的，較有可能是拿去丟棄時像廚餘，比較不會引人注意。

據報導，港警日前發現裝有人肉組織的兩鍋湯，接近全滿，其中裝有頭顱的鍋子有半米深、直徑40公分，表層浮有像脂肪狀的凝固物，有肉碎及紅、白蘿蔔。法醫勘驗後，在裡頭發現年輕女子的頭顱，初步研斷就是蔡天鳳的頭顱。

高大成說，人體是雙腳站立，長骨較多，很少有動物和人類一樣，因此看到長骨通常都是人類。凶嫌將人體四肢的肉削一削、骨頭分段鋸一鋸，全部煮在一起較不會被發現。

至於有人說是為了食用，高大成不以為然，原因是一般人吃的多是年輕的動物，沒有養了2、30年再吃的動物；死者蔡天鳳已28歲，肉怎麼會好吃。而且頭骨是骨頭和骨頭接合的，互相咬住的，沒有什麼肉，也不好吃。兇嫌有可能心想煮之後化開，倒掉時像廚餘，就比較不會懷疑，這樣比較合理，否則應該吃大腿、小腿才合理。

高大成也說，分屍案多是熟人，主要原因就在於不想因死者被發現之後，因相互間的關係而被追出身分，才會進一步想要分屍。