香港名媛蔡天鳳碎屍案 託夢母所在地…遺體尋獲處

香港名媛蔡天鳳遭前夫一家狠心分屍。（取材自Instagram）

香港 28歲名媛蔡天鳳 遭前夫一家人殺害和碎屍，頭顱更被放入湯煲烹煮。四名嫌犯27日早押往九龍城裁判法院提訊，暫毋須答辯，待警方進一步調查，包括科學鑑證及檢查通話紀錄。法官裁定案件押至5月8日再訊，其間各被告需還押。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

綜合港媒報導，據蔡天鳳的好友歌手周英傑（現改名為清晞誦）透露蔡媽媽夢見過女兒，而女兒在夢中所說的地方則恰好就是警方發現她的地方。

蔡天鳳的母親曾告訴過周英傑，夢到女兒對她說在一個有狗叫又有猴子的地方，是大埔，但是蔡媽媽從沒有去過大埔，她將這件事告訴過警方，結果警方找到蔡天鳳的地方就恰好就在大埔，蔡媽媽連續多日都夢到女兒，她希望女兒有什麼事都可以跟她講；另外蔡天鳳現任丈夫Chris也提到，有一晚屋子裡出現一隻飛蛾，過去從來有這樣的情況，而那隻飛蛾在屋裡飛了一晚都沒有飛走，因此Chris覺得那是蔡天鳳來看他們。

案發後，警方先後拘捕蔡的前夫鄺港智、前夫父親鄺球、前夫兄長鄺港傑，均被立案起訴謀殺，前夫母親李瑞香則被控妨害司法公正。四人昨早押解往九龍城裁判法院提訊。四名被告均無聘用私人律師，而是找當值律師討論案件。三名男被告沒有保釋申請，女被告提出保釋申請遭裁判官拒絕。

震驚全港的名媛碎屍案，港警26日證實已找到死者蔡天鳳頭顱。（美聯社）

被告依次為鄺港傑（31歲、司機）、鄺球（65歲、警界退休 ）、李瑞香（63歲、退休人士）及鄺港智（28歲、無業）。其中鄺港智為蔡天鳳前夫，而鄺港傑為蔡的私人司機。

鄺港智、鄺港傑及鄺球同被控一項謀殺罪，控罪指三人在21日在大埔汀角路龍尾村某村屋地下內謀殺蔡天鳳；李瑞香則被控一項作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪，控她於23日在香港意圖妨害司法公正，而作出有妨害司法公正傾向的作為，銷毀進行涉謀殺案刑事調查的資料。

香港警察在村屋外發現蔡天鳳部分屍體。（路透）

另外，港警方26日下午在尖沙咀拘捕一名47歲女子「容容」，涉嫌協助窩藏鄺球，係鄺球的情婦，從事按摩工作（骨妹）。

審訊期間，三名男被告表現平靜，其中死者前夫鄺港智部分時間低頭，間中望向裁判官及短暫直視前方。前公公鄺球不時四處張望，鄺港傑一時低頭一時望向裁判官方向，而前婆婆李瑞香則全程低頭。