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港歷史教師受培訓 教中三生香港抗日史

香港新聞組／香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港教育局課程發展處去年11月委託嶺南大學香港與華南歷史研究部，以「西貢與北區抗日史蹟」為主題，為前線中國歷史科與歷史科教師組織教師培訓活動，日前於沙頭角抗戰紀念館進行活動分享。

大公報報導，嶺南大學香港與華南歷史研究部高級研究員劉蜀永在活動中表示，學術研究要與大眾接軌，才有利相關歷史傳承，並希望未來沙頭角抗戰文物徑計畫會獲當局審批。

教育局課程發展處總課程發展主任葉深銘表示，教育局亦已重新檢視相關課程內容，並在中三的課程加入香港抗戰的部分，其中又以東江縱隊港九大隊為主。

今次活動分為講座及實地考察，講座線上線下合共有約百名老師參加，其間劉蜀永主講東江縱隊港九獨立大隊及其歷史貢獻，扼要地分享了其新作《港九大隊志》的主要研究成果。

實地考察就由劉蜀永帶領約30名老師到西貢黃毛應玫瑰小堂、斬竹灣抗日英烈紀念碑及沙頭角抗戰紀念館進行培訓。

劉蜀永表示，「港九大隊」的歷史由1980年代開始已有相關研究，團隊當時去找抗戰時期的戰士和後人口述親身經歷，不過當時已距離抗戰40多年，因此當事人只靠腦海去記憶，在細節上會有出入，例如時間方面，故團隊會整理出相關問題再對比當時檔案。

他更提及，要舉行更多講座及參觀把知識帶給中學生，建議可以在中學生的課程中加入相關部分。

教育局 香港

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