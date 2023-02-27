香港3/1起全面取消口罩令 室內外、搭公共交通都可不戴

香港特首李家超宣布3月1日起室內與搭乘公共交通不必戴口罩。（中新社）

香港 特首李家超今早宣布明日（3月1日）起，全面取消口罩 令，包括室內外、公共交通工具都可不再戴口罩。但高風險地點如醫院、院舍等以行政方式，會要求到訪者戴口罩。

香港電台報導，李家超出席行政會議前對媒體表示，取消口罩令基於幾點考慮，包括數據顯示本港疫情受控、並無大反彈的跡象；香港已建立廣泛及全面防疫屏障；重點人群無出現爆發，包括醫院、院舍及學校等；病毒變異並無變壞；冬季流感及呼吸道感染已臨近尾聲，風險可控。他認為是適當時間取消口罩令。

李家超期望在取消後，國家盛事及活動會「返返嚟」，香港不同盛事及國際活動都會回來，經濟及社會活動都會提速「動起來、活起來」，全面復常後將增強香港的國際競爭力。

一同出席的醫務衞生局局長盧寵茂表示，現時新冠重症死亡個案都減少，而局部保留口罩令執行困難，防疫作用也不大。他指隨著口罩令取消，代表所有社交距離措施正式結束，香港全面回復正常，期待明天會更好，大家可以展露笑容，說聲「你好香港」。

他說預期撤銷口罩令，新冠感染可能會上升，但相信只會是短暫，預期風險可控。

澳門 已在27日撤銷戶外口罩令，只有在進入醫療機構、長者和康復院舍，以及乘搭公共交通工具時才需佩戴。香港的新措施是搭乘公共交通工具都不必戴，較澳門的更為寬鬆。