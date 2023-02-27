服務逾30年 港二期輕鐵退役 街坊不捨揮別

第二期輕鐵26日「退役」。（取材自臉書）

「再見，感謝第二期輕鐵！」服務香港 新界西北逾30載的日製第二期輕鐵列車昨日正式退役，數百名街坊及鐵路迷踏上「感謝之旅」，專程從輕鐵元朗站搭乘前往輕鐵兆康站的最後一班二期列車，在車廂和月台「打卡」留影，作最後的告別。

大公報報導，有居住於屯門的乘客稱，從小就坐第二期輕鐵上學，互相見證成長，對列車退役非常不捨。

第二期輕鐵列車是由日本 川崎重工業製造，1992年10月正式於香港投入服務，共有30部列車，其中10部是拖卡，不設駕駛室。第二期輕鐵的車身外觀原以橙、白色為主，後來改為紅、藍、黃色的塗裝，成為其特色之一。這批列車於去年陸續退役，最後兩列二期輕鐵亦於昨日退役，自此這款為新界西北社區服務30餘年的輕鐵旅程畫上圓滿的句號。

港鐵早前透過「退役列車保•傳計畫」，將一輛第二期輕鐵捐贈予英華書院及小學作展覽用途，提升學 生對香港鐵路的認識。

港鐵公司於昨早9時15分舉行「第二期感謝之旅」特別班次列車，列車9時駛入輕鐵元朗站的月台，不少鐵路迷和「屯元天」社區的街坊爭相湧進車廂，終點站輕鐵兆康站亦擠滿了等候多時的市民，月台上擺放了第二期輕鐵模型，供市民拍照「打卡」。至11時，第二期輕鐵緩慢地駛離兆康站返回車廠，逾百名市民高舉相機錄下其最後的身影，現場此起彼伏地響起「再見」、「多謝二期列車」等的高呼聲。

第二期輕鐵26日「退役」。（取材自臉書）

居住於屯門的鐵路迷何同學一早便到兆康站等候，他特意帶上父親收藏的早期二期輕鐵車票，握在手中猶如珍寶，向陪伴自己成長的二期輕鐵告別。他形容二期輕鐵的色彩「好有港鐵風格」，亦最喜歡其車頭的設計，「一定要多影些照片，將它永遠記在腦海裡。」

第五期輕鐵列車於2020年11月在新界西北投入服務，逐漸取代第二期輕鐵及擴充輕鐵車隊。輕鐵第五期列車由中車南京廠房製造，採用LED照明系統，加強空間感，並較第二期輕鐵提供更多座位，另外亦提供更佳的扶手和吊環配置，提升乘客的體驗。