澳門今取消戶外口罩令 專家倡香港下月放寬

澳門近兩個月疫情持續平穩，27日起在戶外不要求戴口罩。（中通社）

全球進入後疫情時代，澳門 宣布今日起取消戶外口罩 令。多名港府專家顧問認為，香港 可以在3月逐步取消口罩令，先解除戶外限制，然後放寬至室內，而進入醫院、診所及安老院等高風險場所，改為建議或透過行政措施，要求市民繼續佩戴口罩。

綜合大公報、明報報導，港府專家顧問劉宇隆建議盡快分階段撤銷口罩令，「澳門都解除，香港真是宜快不宜慢」。香港首批新冠肺炎確診者、鑽石公主號郵輪上染疫的港人洪先生形容，解除口罩令象徵疫情的終結，香港要走向復常，尊重科學，不能夠落後其他地方。有呼吸系統專科醫生提醒市民，解除口罩令後要保護自己，仍要接種新冠疫苗，提升抵抗力。

澳門政府昨日宣布，27日起取消戶外口罩令，並放寬室內佩戴要求。澳門新冠病毒感染應變協調中心表示，近兩個月當地疫情持續平穩，參考世界各地防控經驗調整防疫措施，今日起不再要求在室外地方逗留的人士佩戴口罩，但進入醫療機構、長者和康復院舍，以及公共交通工具的司機和乘客仍需佩戴。

香港立法會議員江玉歡質疑，港府為重啟經濟可「為所欲為」，牽涉民生的口罩令卻遲遲未放寬。她慨嘆澳門比香港「又行快一步」，期望香港盡快撤銷口罩令，包括容許師生上學毋須佩戴口罩。

香港的口罩令自2020年7月15日起實施，港府早前宣布，口罩令延長至3月8日。根據衛生防護中心在網站公布，香港昨日新增102宗化驗所驗出確診的核酸個案，惟這不代表全港所有染疫病例。

香港新冠疫情平穩，市民普遍關注何時取消口罩令。特首李家超本月初表示，港府會聆聽專家和醫務衛生局的意見，當冬季流感高峰期過後，會積極考慮取消口罩令。

香港最快在三月可逐步取消口罩令。圖為尖沙咀海濱人來人往。（中通社）

港府專家顧問、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆昨表示，他認為香港3月可以取消戶外口罩令，並建議觀察10至14天後，若確診數字未見大幅反彈，在公共交通工具等室內場所也可取消口罩令。至於醫院及安老院舍，可安排在較後時間，現透過行政措施繼續維持。

立法會議員江玉歡質疑，當局為重啟經濟可「為所欲為」，牽涉民生的口罩令卻遲遲未放寬。她慨嘆澳門比香港「又行快一步」，期望香港盡快撤銷口罩令，包括容許師生上學毋須佩戴口罩。