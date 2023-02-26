身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整

蔡天鳳慘遭殺害分屍，頭顱稍早尋獲。（取材自 IG）

香港 名媛蔡天鳳 遭分屍命案有新進展。據港媒26日報導，經連日搜尋，香港警方在先前尋獲的，混有「人體組織」的兩大湯鍋的其中一鍋內，發現死者頭顱，雖尚算完整，但判斷可能有人曾嘗試擊碎其頭顱。

據報導，蔡天鳳肢解命案，先前港警在香港大埔龍尾村、懷疑碎屍單位內，尋獲死者的雙腿及兩煲（鍋）接近滿鍋，混有人體組織「人肉湯」，但死者頭顱、軀幹、雙手不知所終，懷疑遭棄置。

因此，港警西九龍重案組積極尋找死者殘肢頭顱下落，在龍尾村及將軍澳華人 永遠墳場連日搜索，包括出動「水鬼隊」潛入儲水池調查，26日繼續組織搜索遺骸等。

港媒26日引述消息稱，一直下落不明的頭顱，在人員深入調查後，竟在先前已送去化驗，未被亂動的大湯鍋中發現，初步判斷尚算完整，但「相信有人曾嘗試擊碎頭顱。」報導並指，港警稍後會向媒體通報細節。

目前，香港名媛蔡天鳳遭分屍命案，死者前夫等一家四人先後被捕，港警26日正式起訴其中三名嫌犯，包括她的前公公、前大伯共被控一項謀殺，前婆婆被控妨礙司法公正，案件將於27日在香港九龍城裁判法院進行審訊，但曾準備潛逃的死者前夫被捕後稱不適，送院後仍然留醫。