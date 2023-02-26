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李家超晤賀一誠 冀科創旅遊合作 談國安立法

香港新聞組／香港26日電
澳門特首賀一誠（左）25日率團訪港，同行官員包括行政法務司長張永春、經濟財政司長李偉農等。代表團與香港特首李家超（右）等官員會面。（新華社）
澳門特首賀一誠（左）25日率團訪港，同行官員包括行政法務司長張永春、經濟財政司長李偉農等。代表團與香港特首李家超（右）等官員會面。（新華社）

香港特區行政長官李家超昨日在禮賓府與澳門特區行政長官賀一誠會面，就推動港澳合作和粵港澳大灣區高質量發展交換意見。賀一誠表示，港澳兩地將加強科技創新、金融、中醫藥、旅遊、文化、體育等方面的合作和協同發展，包括共同舉辦盛事活動，如巡迴演唱會、國際著名球賽等，推動產業發展合作共贏。

香港文匯報綜合香港特區政府新聞處及澳門特區政府新聞局消息，李家超和賀一誠談及國家安全的立法工作，他們提到，兩地法律基礎雖不同，但仍有很多共同之處，可就維護國家安全的法律制度和執行機制多交換意見。雙方又有共識加強創科等範疇合作。

李家超在與賀一誠會面期間表示，港澳兩地皆為國家的特別行政區，共同堅守「一國」之本，善用「兩制」之利。兩地一直優勢互補，在商貿、跨境基建、文化旅遊等不同重要領域緊密合作。在「一國兩制」的獨特優勢下，港澳與內地融合，同時與世界接軌，成為連接內地與世界的重要橋梁。同時，港澳同為粵港澳大灣區的城市，共同推動區域發展，參與、貢獻和受惠於國家繁榮發展。

出席會面的香港特區政府官員還包括：律政司司長林定國、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、政制及內地事務局局長曾國衞和行政長官辦公室主任葉文娟等。出席會面的澳門特區政府官員還包括：行政法務司司長張永春、經濟財政司司長李偉農、行政長官辦公室主任許麗芳等。

澳門特區政府代表團一行在港期間，在香港創新科技及工業局局長孫東等陪同下考察科學園，並參觀創科體驗館，了解孵化科創企業情況，藉此借鏡成功經驗。此外，還參觀與澳門有合作的中藥創新研究中心多個實驗室，了解質量控制等方面成果，探究未來共同及合作發展項目。

另據明報報導，代表團與李家超等會面時，李提到他成立了「融入國家發展大局督導組」，又稱港澳一直優勢互補，在商貿、跨境基建、文化旅遊等領域緊密合作。李家超本周將到訪澳門，與賀一誠商議進一步加強港澳合作。

澳門 香港 灣區

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