李家超晤賀一誠 冀科創旅遊合作 談國安立法

澳門特首賀一誠（左）25日率團訪港，同行官員包括行政法務司長張永春、經濟財政司長李偉農等。代表團與香港特首李家超（右）等官員會面。（新華社）

香港 特區行政長官李家超昨日在禮賓府與澳門 特區行政長官賀一誠會面，就推動港澳合作和粵港澳大灣區 高質量發展交換意見。賀一誠表示，港澳兩地將加強科技創新、金融、中醫藥、旅遊、文化、體育等方面的合作和協同發展，包括共同舉辦盛事活動，如巡迴演唱會、國際著名球賽等，推動產業發展合作共贏。

香港文匯報綜合香港特區政府新聞處及澳門特區政府新聞局消息，李家超和賀一誠談及國家安全的立法工作，他們提到，兩地法律基礎雖不同，但仍有很多共同之處，可就維護國家安全的法律制度和執行機制多交換意見。雙方又有共識加強創科等範疇合作。

李家超在與賀一誠會面期間表示，港澳兩地皆為國家的特別行政區，共同堅守「一國」之本，善用「兩制」之利。兩地一直優勢互補，在商貿、跨境基建、文化旅遊等不同重要領域緊密合作。在「一國兩制」的獨特優勢下，港澳與內地融合，同時與世界接軌，成為連接內地與世界的重要橋梁。同時，港澳同為粵港澳大灣區的城市，共同推動區域發展，參與、貢獻和受惠於國家繁榮發展。

出席會面的香港特區政府官員還包括：律政司司長林定國、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、政制及內地事務局局長曾國衞和行政長官辦公室主任葉文娟等。出席會面的澳門特區政府官員還包括：行政法務司司長張永春、經濟財政司司長李偉農、行政長官辦公室主任許麗芳等。

澳門特區政府代表團一行在港期間，在香港創新科技及工業局局長孫東等陪同下考察科學園，並參觀創科體驗館，了解孵化科創企業情況，藉此借鏡成功經驗。此外，還參觀與澳門有合作的中藥創新研究中心多個實驗室，了解質量控制等方面成果，探究未來共同及合作發展項目。

另據明報報導，代表團與李家超等會面時，李提到他成立了「融入國家發展大局督導組」，又稱港澳一直優勢互補，在商貿、跨境基建、文化旅遊等領域緊密合作。李家超本周將到訪澳門，與賀一誠商議進一步加強港澳合作。