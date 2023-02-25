港名媛蔡天鳳遭狠心前夫家肢解 警：大腿肉被削至見骨

香港名媛蔡天鳳慘遭分屍殺害。（取材自臉書）

香港 28歲名媛蔡天鳳 （Abby Choi）慘遭分屍，香港警方案發後到現場地毯式搜查，找到她的下半身驅幹，雙腿，小腿較完整，但大腿已被削至見骨。現場還發現兩大鍋近乎全滿、內有大量人體組織的「人肉湯」。

港媒「巴士的報」報導，警方已逮捕蔡天鳳的前夫一家四人，警方證實蔡的鄺姓前夫、包兄、前公公均有參與碎屍。蔡天鳳遭前夫兄弟施暴迷暈後載到大埔龍尾村的租屋處，前公公在現場早已備好絞肉機、電鋸等作案工具，父子3人一同將她肢解。周圍鄰居表示，某天夜裡曾聽見傳來絞肉機運轉的聲音，長達半小時，因為聲音太過吵雜，所以印象相當深刻，也後悔當時沒有及時通報警方。

西九龍總區重案組探員24日下午至大埔龍尾村涉案住處調查，警方屋內冰箱找到相信是女死者的一雙腿，另有兩大煲近乎全滿、內有大量人體組織的「人肉湯」，推斷死者被人殺害後遭人肢解「切到碎晒」，部分屍塊更已被煮熟後分批丟棄。消息指，女死者被搜到的雙腿，小腿較完整，但大腿已被削至見骨，而死者的頭、身、手至今仍未尋獲。

另，屋內還有大批用作肢解人體的工具，包括削肉機、電鋸、連身雨衣、手套、面罩等，嫌犯是精心布局，早有預謀把死者殺害，然後碎屍、烹屍，毀屍滅迹。

也有鄰居透露，分屍租屋處幾周前才租出去，曾目睹有一名60多歲的平頭男子開著一輛7人座車來場勘，因為面露兇光，態度不友善，對旁人完全不打招呼，每次進屋前一定會在附近巡邏視察，身邊則是跟著一名年齡相仿的捲髮婦人，懷疑兩人就是鄺男父母，最後一次看到兩人進出租屋處是23日，也就是蔡天鳳失蹤的第2天，而當時蔡天鳳應該已經身亡。

警方初步調查，21日先由擔任私人司機的前天胞兄聲稱要去接小孩，將蔡天鳳載走，前夫鄺男中途上車，雙方發生肢體衝突，蔡天鳳流血昏迷，之後蔡被運到租屋處，由父子3人聯手分屍，過程中兩兄弟一度離開，沒多久前夫胞兄再度返回繼續肢解烹屍，前公公則是22日開著7人座車來載走殘肢丟棄。