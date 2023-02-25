港名媛蔡天鳳疑在車內就遇害 後被前夫等抬至屋內肢解

香港名媛兼模特兒蔡天鳳被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（取材自蔡天鳳臉書）

28歲名媛蔡天鳳 （Abby）遭殺害肢解烹屍案，香港 警方拘捕4人，包括蔡的前夫、前夫胞兄及其父母。26日凌晨，警方控告蔡的65歲姓鄺前夫父親及31歲兄長涉及謀殺罪，其63歲姓李母則被控告妨礙司法公正，三人將於27日在九龍城裁判法院開庭。至於28歲前夫繼續扣查。

28歲時裝界名媛蔡天鳳（蔡天鳳 Choi），慘遭殺害再被碎屍煲湯。涉案前夫25日攜鉅款在東湧擬乘坐高速快艇 潛逃離境時，被重案組探員拘捕；連同前夫及前夫父母及兄長，案件至今已有4人落網，但女死者頭顱仍未尋回。

據星島網報導，警方在涉案七人座車內發現遺有血跡，消息稱，懷疑蔡天鳳可能在車內遇害，其後被載送至大埔龍尾村案發住處後，再被人肢解。

消息稱，2月21日，蔡天鳳在加多利山登上前夫兄長所駕七人座車，準備前往大埔科學園接回與前夫所生女兒，當車駛至獅子山隧道入口前一處路面時，前大伯將七人座車停下，蔡天鳳的鄺姓前夫隨即登車，據報有人在車內與蔡天鳳發生爭執並糾纏，蔡天鳳疑被人襲擊，或被握頸導至重創昏迷，不排除當時已在車內遇害。

涉案七人座車其後駛至大埔龍尾村，蔡天鳳被人抬進涉案單位內肢解，前夫其後逃離現場。翌日，蔡天鳳的前公公駕駛另一輛七人座車駛離，疑有人棄置蔡天鳳殘肢。

據悉，蔡天鳳雖然與前夫離婚，但仍然經濟支援前夫一家，包括以逾7000萬港元（891萬美元）購入何文田加多利山豪宅供前夫全家入住，但近日疑因售樓發生爭執，最後招來殺身之禍。

港警25日晚上9時15分抵達加多利山涉事單位內作地氈式搜查，又在屋內拍攝照片記錄，其後又在露臺蒐證，逗留約一小時後離去。