港名媛蔡天鳳頭顱、身軀仍失蹤 飛虎隊「水鬼隊」搜索

香港名媛蔡天鳳慘遭碎屍，香港執法部門25日派出大量警力，在將軍澳華人永遠墳場一帶包括水庫搜索，還派出飛虎隊的「水鬼隊」人員、警犬及搜查隊。（取材自Instagram）

28歲香港 名媛蔡天鳳 慘遭鄺姓前夫一家謀殺，繼而遭肢解烹屍，其遺體頭顱、身軀及手部目前仍不知所終。港媒報導，25日香港執法部門立即派出大量警力，在將軍澳華人 永遠墳場一帶包括水庫搜索，還派出飛虎隊的「水鬼隊」人員、警犬及搜查隊。

蔡女遭殺害肢解烹屍案，香港警方於大埔龍尾村碎屍現場，只發現可能是死者的兩腿及兩煲「人肉湯」，其頭顱、軀幹、雙手則不知所終，懷疑遭烹煮後當作垃圾湯渣棄置。

港媒報導稱，警方追查後發現疑犯等人在蔡女失蹤期間，曾前往將軍澳華人永遠墳場，不排除有人將部分殘肢棄於該處，甚至是在水庫內。此外，涉案位於大埔龍尾村的村屋單位目前仍然封鎖，有執法人員在門外把守。

執法人員調查認為，被害者與前夫一家有巨額金錢糾紛，涉及金額數以千萬港元計，有人因不滿事主處理財產方式，因而觸動殺機。

調查期間，數名被調查人士亦多次提供錯誤訊息，試圖混淆調查方向；經抽絲剝繭及情報分析後，成功識破有關人等製造的煙幕及謊言，並鎖定位於大埔龍尾村的村屋單位，據知該單位由被害蔡女前夫父親於這個月新租用。

據報導，涉案65歲男子為死者前夫的父親，曾任職警長，於2005年離職，即已離開香港警隊18年。消息指稱，蔡女前夫父親為案件主謀，2名兒子均有下手，母親則知情並參與事前準備工作。

香港警方曾指有人處心積慮犯案，事發單位由前夫父親在本月租用，只有一張簡陋的椅子，沒有床舖及其他傢私，相信該處是用於肢解死者。但該村屋單位是否第一凶案現場，仍有待調查。