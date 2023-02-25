我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加史上第2次暴雪預警 天降冰雹 華人感新奇

港名媛蔡天鳳頭、身仍失蹤 飛虎隊「水鬼隊」搜索

時隔三年 香港飄色巡遊、搶包山比賽復辦

香港新聞組／香港25日電
長洲太平清醮的三座大包山均由陳金原一家合力製作，擔心有關工藝無人傳承。圖為以往豎立大包山支架情況。（取材自臉書）
長洲太平清醮的三座大包山均由陳金原一家合力製作，擔心有關工藝無人傳承。圖為以往豎立大包山支架情況。（取材自臉書）

香港步向復常之路，過去三年受新冠疫情影響而停辦的長洲太平清醮飄色巡遊及搶包山比賽，將於5月26日佛誕當日復辦，參與搶包山比賽的健兒可在27日起報名參賽。

綜合文匯報、明報等報導，長洲太平清醮值理會主席翁志明昨日表示，他們已開始籌備工作，各街坊將會檢查飄色的道具和進行翻新，同時會更換製作包山的竹枝等，預料屆時將吸引大量遊人到長洲，人流或較疫情前的五、六萬人為多。

翁志明期望活動舉行時已撤銷「口罩令」，否則或會為相關活動申請豁免戴口罩。

太平清醮是長洲一年一度的盛事，更被列入第三批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。製作包山及飄色的師傅均提到這些傳統手藝已出現青黃不接的情況，擔心未來沒有人傳承。

每年太平清醮的長洲北帝廟遊樂場足球場，除舉辦包山嘉年華及搶包山比賽外，也會豎立3座高逾15米的包山進行祭祀，但過去三年有關包山大縮水，由高約15.5米減至約4.6米。一直製作大包山的陳金原師傅昨表示，搶包山比賽的包山由康文署外判負責製作，但長洲其他包山均由長洲包山師傅用竹枝製作，他已接到電話要再製造原來高度的大包山。

此外，太平清醮另一傳統是售賣平安包，郭錦記餅店職員昨表示，料搶包山比賽復辦後，人流較疫情時多，計畫多準備一至二成的平安包，相信「生意肯定好一些」。

疫情 口罩 足球

上一則

人口下降 學者憂：危及教育體系創新能力

下一則

香江觀察／香港富豪榜 見證三不變

延伸閱讀

港名媛遭碎屍烹煮 網祭25萬美元「懸賞前夫」：要活捉

港名媛遭碎屍烹煮 網祭25萬美元「懸賞前夫」：要活捉
香港名媛蔡天鳳遭碎屍 當地住戶：曾聽到女人喊叫聲

香港名媛蔡天鳳遭碎屍 當地住戶：曾聽到女人喊叫聲
上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光
港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

熱門新聞

香港名媛兼模特兒蔡天鳳今天被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

2023-02-24 08:59
因與多人發生不正當性關係、貪汙等事由，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎被開除黨籍和公職。（取自《上觀新聞》）

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

2023-02-17 13:34
香港名媛蔡天鳳慘遭碎屍，據調查生前曾搭前夫胞兄的車，準備接女兒放學。圖／取自香港01

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

2023-02-24 12:37
香港名媛兼模特兒蔡天鳳被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

2023-02-24 11:56

「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面 驚見山全倒了吞沒車輛

2023-02-22 10:45
池子、黃西北美巡演紐約站的海報。(取自官網)

他說了什麼？中國脫口秀演員池子 北美巡演後遭封殺

2023-02-22 13:26

超人氣

更多 >
香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面
上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光
港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃
19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解
IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔