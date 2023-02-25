時隔三年 香港飄色巡遊、搶包山比賽復辦
香港步向復常之路，過去三年受新冠疫情影響而停辦的長洲太平清醮飄色巡遊及搶包山比賽，將於5月26日佛誕當日復辦，參與搶包山比賽的健兒可在27日起報名參賽。
綜合文匯報、明報等報導，長洲太平清醮值理會主席翁志明昨日表示，他們已開始籌備工作，各街坊將會檢查飄色的道具和進行翻新，同時會更換製作包山的竹枝等，預料屆時將吸引大量遊人到長洲，人流或較疫情前的五、六萬人為多。
翁志明期望活動舉行時已撤銷「口罩令」，否則或會為相關活動申請豁免戴口罩。
太平清醮是長洲一年一度的盛事，更被列入第三批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。製作包山及飄色的師傅均提到這些傳統手藝已出現青黃不接的情況，擔心未來沒有人傳承。
每年太平清醮的長洲北帝廟遊樂場足球場，除舉辦包山嘉年華及搶包山比賽外，也會豎立3座高逾15米的包山進行祭祀，但過去三年有關包山大縮水，由高約15.5米減至約4.6米。一直製作大包山的陳金原師傅昨表示，搶包山比賽的包山由康文署外判負責製作，但長洲其他包山均由長洲包山師傅用竹枝製作，他已接到電話要再製造原來高度的大包山。
此外，太平清醮另一傳統是售賣平安包，郭錦記餅店職員昨表示，料搶包山比賽復辦後，人流較疫情時多，計畫多準備一至二成的平安包，相信「生意肯定好一些」。
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