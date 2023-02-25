時隔三年 香港飄色巡遊、搶包山比賽復辦

長洲太平清醮的三座大包山均由陳金原一家合力製作，擔心有關工藝無人傳承。圖為以往豎立大包山支架情況。（取材自臉書）

香港步向復常之路，過去三年受新冠疫情 影響而停辦的長洲太平清醮飄色巡遊及搶包山比賽，將於5月26日佛誕當日復辦，參與搶包山比賽的健兒可在27日起報名參賽。

綜合文匯報、明報等報導，長洲太平清醮值理會主席翁志明昨日表示，他們已開始籌備工作，各街坊將會檢查飄色的道具和進行翻新，同時會更換製作包山的竹枝等，預料屆時將吸引大量遊人到長洲，人流或較疫情前的五、六萬人為多。

翁志明期望活動舉行時已撤銷「口罩 令」，否則或會為相關活動申請豁免戴口罩。

太平清醮是長洲一年一度的盛事，更被列入第三批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。製作包山及飄色的師傅均提到這些傳統手藝已出現青黃不接的情況，擔心未來沒有人傳承。

每年太平清醮的長洲北帝廟遊樂場足球 場，除舉辦包山嘉年華及搶包山比賽外，也會豎立3座高逾15米的包山進行祭祀，但過去三年有關包山大縮水，由高約15.5米減至約4.6米。一直製作大包山的陳金原師傅昨表示，搶包山比賽的包山由康文署外判負責製作，但長洲其他包山均由長洲包山師傅用竹枝製作，他已接到電話要再製造原來高度的大包山。

此外，太平清醮另一傳統是售賣平安包，郭錦記餅店職員昨表示，料搶包山比賽復辦後，人流較疫情時多，計畫多準備一至二成的平安包，相信「生意肯定好一些」。