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港名媛蔡天鳳頭、身仍失蹤 飛虎隊「水鬼隊」搜索

郭富城妻閨密 香港名媛蔡天鳳疑遭前夫家人分屍煲湯

香港新聞組／香港25日電
香港名媛兼模特兒蔡天鳳被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（取材自蔡天鳳臉書）
香港名媛兼模特兒蔡天鳳被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（取材自蔡天鳳臉書）

28歲香港名媛兼模特兒、譚仔米線創辦人的媳婦，也是郭富城妻閨密的蔡天鳳（Abby Choi），21日離開何文田豪宅上了前夫的胞兄車，前往大埔接與前夫所生女兒放學後失蹤。警方昨在大埔村屋發現大量屍塊，相信蔡被殺害後遭碎屍烹煮。警拘捕死者前夫的兄長和父母，追緝在逃的無業前夫，疑謀取死者數以千萬元計身家動殺機。

綜合明報、文匯報等媒體報導，蔡早年與姓鄺男子結婚，育有一對子女，其後離婚。2016年12月，蔡與譚仔米線其中一名創辦人譚澤均的兒子結婚。

警方在大埔龍尾村村屋地下單位內的冰箱，發現死者雙腿及兩煲相信混有人體組織的湯，死者頭顱、軀幹及雙手不知所終，相信已被烹煮及丟棄。涉案村屋有死者的財物、證件，據悉由死者前夫父親兩周前租用，警方相信有人早有預謀，並備碎肉機及電鋸、雨衣、手套、面罩等，精心布局犯案。

西九龍總區刑事部警司稱，被捕三人年齡31至65歲，死者前夫的兄長受雇於死者任私人司機，警方相信死者前夫、其兄長及父親三父子參與下手殺人及分屍。據悉死者家底豐厚，與前夫育有10歲及8歲子女，死者2016年12月再婚，婚後一直有接濟前夫一家，懷疑前夫一家不斷苛索，並希望兒子繼承死者數以千萬元計身家。

警方於22日凌晨接到報案，稱其28歲女親友在21日失蹤，警司表示，警方於24日下午會見聲稱最後見到死者的私人司機（即死者前夫兄長），及前夫的父母。

香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）。（取材自蔡天鳳臉書）
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）。（取材自蔡天鳳臉書）

死者前夫的兄長稱，當日接載蔡到大埔墨爾文國際學校接女兒放學，即死者報稱最後露面位置附近。據死者加多利山寓所外的閉路電視片段，死者失蹤當日曾於大廈外站立。

鍾表示，數名被調查者曾多次提供錯誤信息、試圖混淆調查方向，例如有人聲稱死者登上其私家車後中途下車，警方其後識破謊言。

龍尾村多名村民均表示22日凌晨曾斷斷續續聽到「撞擊或跌地的聲音」，維持約10分鐘。有村民稱22日深夜至翌日凌晨曾聽到男女吵架聲。

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