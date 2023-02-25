香江觀察／香港富豪榜 見證三不變

香港示意圖。(圖：shutterstock)

「富比世 」公布2023年香港 50大富豪榜，有人說是其2008年首度公布排行榜以來，遇冷的一次，主因是撞上港府公布新年度財政預算案，比起看別人有多少錢，港人更關心自己的荷包。其實還有個原因，那就是這富豪榜有三個不變，沒了新鮮勁。

富比世公布的富豪榜，說其有三個不變，首先一個是核心排位不變。富豪榜排出50富豪，核心排位是看前三，今年前三位是香港人心目中的永遠首富李嘉誠仍是首富，排第二位仍是恒基地產創辦人李兆基，排第三位的是新世界主席鄭家純及其家族。

說核心排位基本不變，是說至少一連三次的富豪榜，香港富豪前三都是這三位。其中李嘉誠和李兆基的老大老二位子，更是多年不變。新世界鄭家純及其家族2019榜曾被擠出前十名，次年立即重登第三位且坐穩。李嘉誠在2020年失落蟬聯21年的首富寶座，但只是跟恒地李兆基換了位子，次年再回榜首。

再說一個不變，是說其身家數字大體不變。按說去年香港經濟大收縮，市面冷得不像話，港股恒生指數都下跌了1成2，但富豪50人總財富亦僅由3280億美元略跌至3240億美元，跌幅只有約1.2%。李嘉誠的財富更是不跌反增，這回的390億美元比去年還多上30億美元。排第二的恒基地產李兆基資產下滑1成1，那是受累於香港樓市的下挫，但其資產仍有303億美元。

香港富豪榜顯現的這一個不變，按香港財經界的說法，叫做「抗逆力強」，外面大風大雨，他們總能力保不會跌倒。比如李嘉誠，他旗下長和系股價 因盈利疲弱而下跌，但他早就眼光獨持有一個能量飲品的股份，那間公司股價去年升近倍，李嘉誠也就笑迷迷收錢。

最後一個不變，是香港富豪榜排位大致不變，顯示香港經濟結構穩固。看上去這些年來香港風狂雨驟，政治大起大落，經濟也在大起大落，都說原來的「50年不變」，已成「25年大變」，但再怎麼變，香港富豪榜的前三甚至前十，位序基本沒變。

這沒變意味著什麼呢，以今年香港富豪榜的前十來看，至少八位都是地產大富豪，以前有人說香港要反「地產霸權」，有人說反送中運動後香港有了所謂新政，現在看來，青山不變，綠水長流，香港本地富豪位子坐得相當穩，香港經濟結構變遷也未如想像中劇烈。