「開心香港」美食市集讓青年試營運 業界憂好心做壞事

港府將啟動以市民為對象的「開心香港」活動。（取材自香港電台）

港府22日發表的新一份財政預算案，宣布即將啟動以市民為對象的「開心香港 」系列活動，重點活動是4月在全港多個地區舉辦大型「美食 市集」。民政及青年事務局長麥美娟昨表示，市集初步擬在不同周末於不同地區舉辦，匯集本地、內地及海外美食，她表明活動包含青年元素，讓本地青年人嘗試在市集營運。

明報報導，有業界認為「有經營開餐廳就不難」，但青年人缺乏經驗，港府需考慮不同細節，否則「好心做壞事」，配套不完善或會出現落差。

據報導，美食市集由民青局領導，局長麥美娟昨表示，過去三年疫情 令市民壓抑，亦沒有好去處，故希望透過活動讓市民「一齊玩」，感受開心氛圍。她稱，正與飲食界及多個團體溝通，尋找方法匯集不同地方美食，並研究如何招募檔主，她形容業界反應熱烈，稱飲食界議員張宇人「即刻捉住我，問業界可如何幫忙」。

報導稱，她表示會盡快推展工作以配合4月推出的消費券。美食市集不訂KPI，她稱「因快樂不能量度，只可感受」，但會參考香港過去成功的美食市集，詳情稍後公布。

報導指，曾經參與港府美食車計畫的菠蘿仔食堂負責人林啟忠稱，市集選址及出牌程序十分重要，初創青年人未必了解流程，建議當局開放申請攤位時，安排牌照部門解答問題，讓申請人了解資源運用及風險，以避免不必要的爭拗。

報導說，林啟忠特別提到，4月雨季不利露天市集，若市集只能每周營運兩天，亦要處理設備電器及食品安置問題，他認為當局需提供更多誘因吸引市民到場。

據報導，旅發局將在夏季籌辦以維港為舞台的大型海陸嘉年華，文體旅局長楊潤雄稱，旅發局對籌辦大型活動很有經驗，活動細節有待落實及公布；過往活動會用旅發局內部資源，指今次活動開支「需待詳情出來後」，才能向公眾解釋。

另外，報導稱，港府向創意智優計畫注資5億，支持本地電視台與內地或亞洲團隊聯合製作綜藝節目。被問公帑資助商營電視台是否恰當，楊潤雄稱措施目標是支持跨領域合作，如動漫與旅遊界等，亦鼓勵香港與外地團隊合製有香港特色節目，擴大市場並培養人才，不存在「干預」兩字。