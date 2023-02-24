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額外徵稅 香港財爺：馬會利潤很高 應多貢獻

香港新聞組／香港24日電
港府為提振經濟，今年將發放5000港元的電子消費券給18歲以上居民，不少市民希望增加消費券金額。（中通社）
港府為提振經濟，今年將發放5000港元的電子消費券給18歲以上居民，不少市民希望增加消費券金額。（中通社）

香港財政司司長陳茂波昨日到立法會，就新公布的財政預算案及開支預算作出簡報，預算案提出未來五年向香港賽馬會徵收額外足球博彩稅合共120億元（港幣，下同，約15.3億美元），成為議員關注議題。

大公報報導，陳茂波強調，翻看馬會帳目稅前利潤高，財政儲備充裕，有能力承擔。行政會議召集人葉劉淑儀認為，馬會坐擁千億儲備，未有調整博彩稅，已是寬大處理。民政及青年事務局局長麥美娟認為，馬會作為香港最主要慈善機構，能夠在香港艱難時候作出貢獻，應該引以為傲。

此外，財政預算案提出，動用500多億元公帑「派糖」，包括再次派發5000元電子消費券，但市民不滿金額減半。財政司司長陳茂波強調，港府理財不能「打腫臉皮充闊佬」，更加不能輕易動用外匯基金，雖然「粒糖減甜」，希望市民諒解，已是港府力所能及。

陳茂波與財經事務及庫務局局長許正宇昨日出席立法會財務委員會特別會議。對於預算案提出向馬會徵收為期5年、每年24億元，合共120億元的特別博彩稅，選委會界別議員江玉歡表示，馬會在疫情期間提供許多資源幫助社會，疫情後卻向馬會收取特別博彩稅，質疑等同「向馬會開刀」及「是否恩將仇報」，擔心馬會對慈善基金的撥款會減少，導致基層社福機構受影響。

陳茂波回應表示，翻看馬會帳目，馬會的稅前利潤很高，「過往賺了很多錢」，而且馬會的財政儲備也很高，應該多出一分力，也相信馬會「能夠負擔得起（額外足球博彩稅）。」

馬會前日在港府公布預算案後發表聲明，對增加博彩稅率的建議有強烈保留，認為有關決定使非法外圍及境外莊家成為唯一得益者，促請港府認真檢討及長遠調低博彩稅率。

行政會議召集人葉劉淑儀昨日在電台節目表示，馬會擁有千億元儲備，相信120億元不會對馬會構成重大影響。她認為，馬會在香港影響力大，但權力只集中在極少數人手上，應該檢討架構，港府或立法會應加強監管馬會如何運用資源。

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