李嘉誠蟬聯香港首富 身家逆勢增至390億美元

香港前5大富豪身家排名 資料來源：文匯報

美國商業雜誌《富比世 》23日公布2023年度香港50大富豪榜，長和系創辦人李嘉誠再度以390億美元身家蟬聯富比世富豪榜香港首富，其資產淨值不跌反逆勢增加30億美元。

富比世指出，人稱「四叔」的恒地創辦人李兆基居次，身家303億美元，年減11%；新世界發展主席鄭家純家族以身家289億美元排第三，受惠旗下周大福股價 上升，財富年增25億美元；2021年離世的「蠔油大王」李錦記集團主席李文達的五名子女，以193億美元財富排名第四位；九倉前主席吳光正以169億美元排第五。

第六至第十名依序為：新地主席郭老太鄺肖卿（152億美元）; 銀河娛樂主席呂志和（149億美元）; 華人置業創辦人劉鑾雄（132億美元）; 阿里巴巴執行副主席蔡崇信（85億美元）；旭日國際集團主席蔡志明（82億美元）。

報導指出，李嘉誠近年採取多元化投資 策略，尤其熱中於捕捉高新科技投資，雖然主要集團長實股價因盈利疲軟而下跌，但部分被他持有的能量飲料製造商Celsius Holdings的股份所抵消。據了解，Celsius Holdings主要從事能量健康飲料的開發、營銷、銷售和分銷，而百事可樂在去年8月以5.5億美元收購Celsius8.5%的股權，收購案宣布後，該公司股價翻倍成長，Celsius2022年年度漲幅近40%，目前市值68億美元。

同樣情形曾在2021年上演過。李嘉誠在2021年因投資視頻會議軟體公司Zoom，靠著疫情間遠距需求倍增而股價大漲，讓他在旗下公司股價下跌狀態中仍能增加財富。不過近期Zoom讓他虧損一筆金額。彭博報導，李嘉誠在去年3至12月期間減持Zoom 290萬股股票，套現金額約2.75億美元，Zoom最高點時李嘉誠持有的市值約為110億美元，不到三年時間，李嘉誠手中Zoom股票市值蒸發超90億美元。

富比世表示，雖然恒生指數自一年前衡量財富以來下跌12%，但相比之下，香港50位富豪的總財富僅從3280億美元小幅下降至3240億美元，僅年減1.22%。

文匯報報導，全港首5大富豪中，只有主業經營房地產的「四叔」及吳光正身家有跌幅，相信是反映去年樓市受壓力、與物業等重型資產價值重估下在帳面的減值影響。而50大富豪之中，有20名主營房地產，與去年占比相若，但有一半主營房地產的富豪今年身家都有縮水。