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李嘉誠身家390億美元 蟬聯香港首富 財產年增30億

記者林宸誼／即時報導
富比世富豪榜，李嘉誠蟬聯香港首富。(中通社)
富比世富豪榜，李嘉誠蟬聯香港首富。(中通社)

富比世（Forbes）公布2023年度香港50大富豪榜，長和系創辦人李嘉誠以身家390億美元，蟬聯香港首富寶座，財富年增30億美元。

富比世表示，雖然長實股價下跌，但部分被他持有的能量飲料製造商Celsius Holdings的股份所抵消，而百事可樂宣布向公司投資5.5億美元後，股價幾乎升了一倍。

人稱「四叔」的恒地創辦人李兆基繼續排第2位，身家303億美元，年減11%。新世界發展主席鄭家純家族以身家289億美元續排第3位，財富年增25億美元，因旗下周大福股價上升。

於2021年離世的「蠔油大王」李錦記集團主席李文達，5名子女以193億美元財富續排名第4位。九倉前主席吳光正以169億美元居第5。

第6至第10位依次為新地主席郭老太鄺肖卿，身家152億美元；銀河娛樂主席呂志和，身家149億美元；華人置業創辦人劉鑾雄，身家132億美元；阿里巴巴執行副主席蔡崇信，身家85億美元；旭日國際集團主席蔡志明，身家82億元。

去年首次上榜的商湯創辦人湯曉鷗的身家隨著公司持續虧損而暴跌近60%至25億美元，排行第33位。

香港50大富豪整體財富由去年的3280億美元降至3240億美元，年減1.22%。

香港 股價 富比世

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