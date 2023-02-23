庫房進帳 馬會徵額外足球博彩稅 菸稅每包加12元

2023／2024年度財政預算主要內容 資料來源：文匯報

為增加短期收入，財政司司長陳茂波昨日在財政預算 案提出，由2023/24年度起，向香港 賽馬會徵收「額外足球 博彩稅」，每年24億港元（約3.05億美元），為期五年，而原有博彩稅率不變。

大公報報導，馬會表示，未來五個財政年度被徵收合共120億港元的「額外足球博彩稅」後，收入將大幅減少，重大影響馬會對慈善信託基金的撥款，但慈善信託基金不會減少每年批出的恆常捐款的水平。

報導稱，陳茂波表示，面對當前財政較緊絀的情況，政府既要節流，更要開源，短期內為免增加薪俸稅，亦不增加利得稅，但又要增加收入，因此希望將影響範圍收到最窄，並認為馬會能夠負擔有關稅項；香港賽馬會亦承諾，不會減少其對本地慈善事業的承擔。

馬會昨日回應表示，在香港當前的特殊處境下，馬會理解政府今次決定向馬會徵繳「額外足球博彩稅」的理由，但重申在預算案諮詢期間，香港的博彩稅率屬全球最高，對增加博彩稅率的建議「強烈保留」。

報導指出，香港菸草稅已連續八年凍結，綜合各方面考量後，港府即日起增加菸草稅逾31.48%，以一包有20支香菸計算，即每包香菸零售價由62港元加至現時的74港元，每包香菸加價12港元（約1.53美元）。政府消息人士預計，加稅將為庫房每年增加10億港元稅收，同時會因應控菸成效持續檢視有關措施。

消息一出後，昨日中午時分多間便利店即時貼出告示指「因應菸草稅及營運成本增加，部分香菸之零售價每包加港幣12元。」

早前倡議調升100%菸草稅的香港吸菸與健康委員會認同政府加稅決定，委員會主席湯修齊樂見政府積極加強控菸力度，期望政府可制定按年增加稅率政策，有效推動戒菸，達到施政報告訂立2025年香港吸菸人口下降至7.8%的目標。