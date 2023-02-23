港重啟投資移民 擬涵蓋內地居民 學者憂門檻「加高」損吸引力

港府擬推新版「資本投資者入境計畫」，把一定金額的資產投放在香港市場的投資者 ，可申請赴港居住及發展，但不包括物業投資。（歐新社）

港府在22日發布「2023-24財政預算案」，並透露會引入新的「資本投資 者入境計畫」，將一定金額的資產投放在香港 市場的人士，即可申請赴港居住及發展，但不包括物業投資。

香港財政司司長陳茂波表示，為了進一步豐富人才庫及吸引更多新資金落戶香港，在該計畫中，申請人須將一定金額的資產，投放在香港本地市場，但不包括物業投資。在通過審批後，便可赴港居住及發展。計畫的細節將於稍後公布。

財經事務及庫務局局長許正宇說明，這次新計畫涉及的金額會以倍數增加，資產方面不包括物業投資，除了金融資產，也會考慮其他有利香港長遠發展的資產類別。至於申請資格等詳情，待有消息後會一併公布。

此外，為進一步把握市場機遇，陳茂波指出，港府會引入公司遷冊機制，以利外地註冊的公司，特別是業務以亞太區為核心的企業，將註冊地遷至香港，善用香港的優良營商條件和專業服務。他將於2023-24年度內進行諮詢，並提交有關立法建議。

有消息顯示，新計畫傾向此次投放資產門檻會比2015年（投資額1000萬港元）計畫高，另外也會考慮涵蓋內地居民。

據了解，港府在2003年首次推出「資本投資者入境計畫」，目的是讓有意圖將不少於港幣650萬元（約82.8萬美元）資金投資於香港，但又不會在香港參與經營任何業務的人士赴港居留。但當時該計畫不涵蓋大陸居民；2010年，該計畫將投資額提高至港幣1000萬元（約127.5萬美元），並將房地產投資項目剔除；2015年，因為當時香港經濟已復甦，同時有香港市民反應該計畫將助長房價上漲，因此計畫喊停。

而去年11月7日，新民黨議員葉劉淑儀建議政府重新推出「資本投資者入境計畫」，以提振香港目前較低迷的經濟。當時許正宇便稱「值得研究」。

另據明報報導，港府重啟投資移民 計畫「搶人才」，還考慮要求申請人將資金投資在初創和創科等指定產業，並加高投資門檻至1000萬港元以上，有學者及移民顧問憂慮，門檻太高將影響計畫吸引力。

報導稱，不過，中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，維持舊計畫1000萬元投資門檻才合理。據報導，他稱現時香港營商成本高，鄰近國家或地區如大灣區、印度及東盟國家經濟潛力大，對投資者而言也吸引，面對競爭倘政府大幅提高投資門檻，憂慮計畫成效將大打折扣。

報導指出，環凱移民顧問董事張家禧亦認為，投資門檻不適宜大增，1300萬至1500萬屬於可接受水平。張家禧亦表示，樓市辣招下炒賣物業成本高，認為應放寬容許投資物業以增加計畫吸引力，不擔心開放有關規定會推高樓市。

據報導，香港中小型企業聯合會會長郭志華建議指定投資產業包括中小企及中小型科技企業。從事金融投資的民建聯立法會議員陳仲尼建議，規定申請人投資一定比率至創科產業，包括人工智能、生物科技、新材料等行業，其他資金則可以投放在香港金融產品，例如政府發行債券等。他又認為，計畫應該要求投資者聘請至少1名海外專才以及指定比率本地員工。