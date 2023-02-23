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港府派糖「減甜」 今年發5000元消費券 650萬人受惠

香港特派員李春／香港23日電
港府為提振經濟，今年將再分兩期發放總額5000港元的電子消費券給18歲以上居民。（中通社）
港府為提振經濟，今年將再分兩期發放總額5000港元的電子消費券給18歲以上居民。（中通社）

香港政府公布新年度財政預算案，回應香港市民最關心的「派糖但減甜」，即繼續發放消費券但較去年減半，目的是求經濟反彈。港府財政司長陳茂波認定今年香港經濟將大反彈，明年起的4年增長將超過疫情前。

港府財政司長陳茂波昨日在立法會公布新年度財政預算案。此前兩年港府推行了兩輪消費券計畫，分別派發5000元（港元，下同，約637美元）及1萬元（約1274.6美元）電子消費券。陳茂波認為社會反應正面，考慮當前經濟、社會民生及財政狀況後，今年再向每名合資格的18歲或以上永久性居民及新來港人士，分兩期發放總額5000港元電子消費券。透過不同入境計畫在港居住及來港升學的合資格人士，也會獲發總額2500港元消費券。

消息人士表示，初步估計今次派發消費券令650萬人受惠，可為香港經濟帶來0.6個百分點的提振作用，預計支出為330億港元。

陳茂波預測，因疫情受控、港府的逆周期措施和發放消費券發揮關鍵作用，香港經濟今年會明顯反彈，全年實質增長3.5%至5.5%。他並進一步預測，香港經濟在2024至2027年間實質增長可達3.7%，高於疫情前10年平均2.8%的趨勢增長。

陳茂波還在預算案中提出推行一次性舒緩措施，包括寬減課稅年度百分百薪俸稅和個人入息課稅，寬減首兩季差餉，電費補貼，發放相當於半個月綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼等。

香港新聞組／香港23日電

陳茂波也稱，長期派發消費券不可行，將來會否再派消費券時指出，要視乎每年經濟狀況，審慎處理。

大公報指出，早前爭取派發1萬港元消費券的工聯會則說，政府今次派發5000元的金額可以接受，但認為應該容許市民用於公共事業費用開支，包括繳交電費、差餉等。

此外，除了消費券，陳茂波也宣布多項支援市民及企業的措施，包括有限度減免2022至2023年度的個人利得稅，上限為6000元，估計190萬人受惠，這項寬減將令政府的收入減少85億元；政府也會減收企業的利得稅，將有13萬4000家企業受惠，這將導致政府少收7億2000萬元。

港府為提振經濟，今年將再分兩期發放總額5000港元的電子消費券給18歲以上居民。...
港府為提振經濟，今年將再分兩期發放總額5000港元的電子消費券給18歲以上居民。（中通社）

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