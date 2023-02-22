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香港宣布重啟投資移民計劃 傳考慮涵蓋中國居民

記者黃雅慧／即時報導
香港財政司司長陳茂波宣布將啟動新的「資本投資者入境計劃」。（取材自香港電台）
香港財政司司長陳茂波宣布將啟動新的「資本投資者入境計劃」。（取材自香港電台）

港府在22日發布《2023-24財政預算案》，並透露會引入新的「資本投資者入境計劃」，將一定金額的資產投放在香港市場的人士，即可申請赴港居住及發展，但不包括物業投資。

香港財政司司長陳茂波表示，為了進一步豐富人才庫及吸引更多新資金落戶香港，在該計畫中，申請人須將一定金額的資產，投放在香港本地市場，但不包括物業投資。在通過審批後，便可赴港居住及發展。計劃的細節將於稍後公布。

財經事務及庫務局局長許正宇說明，這次新計劃涉及的金額會以倍數增加，資產方面不包括物業投資，除了金融資產，也會考慮其他有利香港長遠發展的資產類別。至於申請資格等詳情，待有消息後會一併公佈。

此外，為進一步把握市場機遇，陳茂波指出，港府會引入公司遷冊機制，以利外地註冊的公司，特別是業務以亞太區為核心的企業，將註冊地遷至香港，善用香港的優良營商條件和專業服務。他將於2023-24年度內進行諮詢，並提交有關立法建議。

有消息顯示，新計畫傾向此次投放資產門檻會比2015年（投資額1,000萬港元，約127.4萬美元）計劃高，另外也會考慮涵蓋中國居民。

據了解，港府在2003年首次推出「資本投資者入境計劃」，目的是讓有意圖將不少於港幣650萬元資金投資於香港，但又不會在香港參與經營任何業務的人士赴港居留。但當時該計劃不涵蓋中國居民；2010年，該計畫將投資額提高至港幣1,000萬元，並將房地產投資項目剔除；2015年，因為當時香港經濟已復甦，同時有香港市民反應該計畫將助長房價上漲，因此計劃喊停。

而去年11月7日，新民黨議員葉劉淑儀建議政府重新推出「資本投資者入境計劃」，以提振香港目前較低迷的經濟。當時許正宇便稱「值得研究」。

香港 投資 會考

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