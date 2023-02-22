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「賭底面」罪證不足 安以軒夫涉賭 可望免坐牢

香港新聞組／香港22日電
安以軒（左）與老公陳榮煉。（取材自臉書）
安以軒（左）與老公陳榮煉。（取材自臉書）

台灣女星安以軒的老公、澳門德晉集團前主席陳榮煉涉非法賭博案，事發至今已一年多，去年底開始開庭審理，21日根據「今日頭條」報導，最後案件將會在3月8日陳詞結案，而陳榮煉的犯罪事實，可能因犯罪證據以及證人方面有所反轉。

據報導指出，陳榮煉的5名證人都表示沒有實質性證據證明陳榮煉有「賭底面」（一種外圍賭博手法）以及經營海外電競的行為，就連博監局的稽查人員都開始表示沒有收到陳榮煉的「賭底面」的舉報和檢舉，其他證人也表示沒有相關證據，也沒有海外電競的證據，陳榮煉可能會免受坐牢之災。

另外，仁慈堂值理會主席飛安達、澳門美術協會會長陸曦、澳門日報讀者公益基金會理事長黃國勝，日前以證人身分出庭，講述陳榮煉對社會慈善公益活動的貢獻，都表示他低調有禮、平易近人，且扶貧辦學又熱心公益，這些證詞都替陳榮煉加分不少。

陳榮煉原本涉嫌非法經營賭博、洗錢，共被控83項罪名，不法獲利15億港幣（約1.91億美元）。但據悉，在搜查陳榮煉的賭場時，未能夠發現「賭底面」的行為，並且陳榮煉已經將系統銷毀，所有的客戶名單都不見了，而陳榮煉的財產已經被轉移到台灣給了安以軒母子，甚至還有一部分給了前妻。

澳門

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