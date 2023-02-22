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銅鑼灣藥坊宰客？ 內地婦11萬買中藥 議員憂負面效應

香港新聞組／香港22日電
遊客眾多的銅鑼灣近日爆出天價藥風波，傳出內地客付款11萬港元買中藥。（視頻截圖）
遊客眾多的銅鑼灣近日爆出天價藥風波，傳出內地客付款11萬港元買中藥。（視頻截圖）

香港與內地恢復全面通關僅半個月，有內地遊客在社交網站發文，稱被到銅鑼灣藥坊被遊說購買中藥，付款時才驚覺120錢的藥粉，竟索價近11萬（港元，下同，約1.4萬美元）。

大公報報導，投訴人為「小紅書」上網名為「默」的用戶。她說近日赴港旅遊，帶兒子到主題公園遊玩後，晚上在銅鑼灣東角道一家「藥坊」閒逛，看到一款號稱磨成粉使用對身體有好處的中藥，大概看了一下瓶上貼的價錢，無仔細問具體價格，便拿了一塊請藥房人員磨成粉，結帳時竟被要求支付10萬9600元。她付款回酒店後越想越不對勁，疑被人欺騙買天價藥物，於是報警並向海關舉報。

據報導，該名讀者在社交平台發帖求助後，第二日又去該「藥坊」詢問，對方僅退回小部分費用（2萬港元）。有網友留言表示，該中藥可能只是「三七粉」，指過去在香港也曾遇到過類似騙局，幸好報警後店方未有要求付款。

記者昨日傍晚到該間「XX大藥坊」實地了解，發現該店前半部與普通藥店一樣售賣各式藥物和護膚品等貨物，後半部的藥櫃擺滿了中藥及貴價保健品。最特別是這些貴價中藥及保健品的價錢牌的底色，均是紅色或橙色並且過了膠，藥材及保健品的名稱及價格用黑色字體標示，字體大易辨認，惟重量單位的「兩」或「錢」等字卻收細，並用上金色字；由於店舖的燈光明亮，過了膠的價格牌中的金色字會出現反光及與底色撞色，很難看清重量單位。

該店一名不願透露姓名的負責人表示，天價事件發生後，涉事的員工已停職，他當時不在場，不知詳情，事情已獲解決，並全部退款予事主。至於所售的中藥名稱及價錢、定價等問題，他一律拒絕回應，「我不是太清楚事情，總而言之，如果客人在店裡購物不滿意，店方是會將錢退回給客人的。」

報導指出，立法會議員陳凱欣認為，正當香港走向復常之時發生天價藥風波，令人尷尬，又擔心會影響復常勢頭。香港是「購物天堂」，不少旅客都因為貨品有信心保證而赴港購物，她擔心事件會對香港形象造成負面影響。

報導稱，港九藥房總商會理事長林偉文提醒市民及旅客，買藥物前要先確認貨品上是否有明確標示貨品重量及售價，例如多少錢一兩、一錢、一克等。而且部分重量單位，兩地的分法不一，尤其要留意。

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