外地港人毋須急…智能身份證 港延長換領

香港示意圖。(圖：shutterstock)

「全港市民換領身份證計畫」實施逾4年，香港 入境處稱截至本月中，已簽發約791萬張新智能身份證，另有10萬人已登記換證但未領取。

明報報導，入境處昨日宣布，3月6日起延長港島、九龍、觀塘及屯門4間人事登記處辦公時間，期望把整體申請數量，由新冠疫情 前平均每周處理1萬宗，提升八成至每周處理最多1.8萬宗。為確保日常服務不受影響，計畫下未換證者需在網上或手機 應用程式預約指定時間辦證，預約系統3月4日起運作。處方料延長服務的安排將維持數個月，會視乎情况調整。

被問及多少人仍未換證，首席入境事務主任（人事登記）翁碧霞表示「難以確定」，按照換證數據和香港人口推算，料大部分未換證者屬身居外地的人；又指根據2003年的換證計畫，並非所有人都回港換證，起碼一成人基於不同原因未換證，包括身居外地未能回港、認為暫不需用身份證等。

據報導，翁碧霞指出，上月處理約4.5萬宗身份證申請，較2019年每月約4.3萬宗不跌反升。她指過去三年受疫情影響，很多外地市民未能回港辦證；計畫來到「尾聲」，香港與內地逐步通關，大量身居外地者集中在這段時間赴港換證，不少人在網上預約有困難；而通關後入境處人手已調返原有崗位，在資源許可下已加大換證配額。

報導稱，翁碧霞表示，現時舊款身份證仍有效，港府未打算宣布舊款身份證無效，呼籲未換領者毋須擔心被罰款或未能換證而急於回港；即使若干年後政府宣布舊款身份證無效，入境者只需持有效護照入境，在入境30日內到人事登記處辦理即可。她補充，回港少於30日的人如未換證都不會觸犯法例；而30日內未能登記者若有合理理由，處方會按照個案個別情况處理。