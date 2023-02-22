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高才通孕婦抵港 預約分娩熱議 被批「鑽空子」

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

內地「小紅書」近日湧現許多與香港高才通申請相關內容，包括申請攻略、獲批情况等，當中有用戶發文稱已獲批高才通，自己已懷孕，預產期為5月，並已抵港辦理公立醫院預約產子手續。有網民批評是「鑽空子」，亦有網民認為「法律允許」。

明報報導，香港勞福局長孫玉菡昨出席活動後，未正面回應孕婦獲批高才通的爭議，強調高才通目的為補充本地高學歷、高技術人才。入境處發言人強調該處一直仔細分析內地孕婦赴港產子的手法及趨勢，已全面加強對內地孕婦的入境配套措施。任何旅客入境目的須與其所宣稱相符，否則可被拒入境。

據報導，小紅書用戶「Helen」日前發文稱獲批高才通，自己已懷孕約25周，計畫近期赴港預約醫院產子，並附上一張高才通電子簽證的截圖，又說自遞交材料至簽證獲批需時4天，「效率很高」。她亦建立一個名為「2023香港生娃一起探討」的群組，希望與相同情况的人分享交流。

報導稱，Helen在社交平台記錄自己預約辦理香港身份證、在公立醫院「建檔」等經歷，亦分享挑選幼稚園心得。根據其發布的內容，她20日抵港，當日先後辦理身份證、到民政事務處宣誓地址證明、到家計會開懷孕證明，最後去威爾斯親王醫院初次辦理預約。

報導指出，相關內容近日引發爭議並迅速發酵，相關帖文下有留言批評申請高才通赴港產子是「鑽空子」，「沒吸引來人才，吸引來一堆生孩子的」，亦有網民認為發帖人在炫耀，應該「悶聲發大財」。不過，有留言就形容相關做法屬「利用規則而已」、「法律允許，完全沒問題，香港歡迎新鮮血液」。

香港 簽證 小紅書

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