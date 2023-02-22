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基因編輯嬰兒 去年才出獄 賀建奎「高才通」簽證無效

香港新聞組／香港22日電
科學家賀建奎近日獲批香港政府「高端人才通行證計畫」卻引發爭議，圖為他日前在北京發表演講。（取材自微博）
科學家賀建奎近日獲批香港政府「高端人才通行證計畫」卻引發爭議，圖為他日前在北京發表演講。（取材自微博）

曾因「基因編輯嬰兒」引發爭議、甚至因非法行醫罪在內地獲刑入獄三年的科學家賀建奎，去年4月刑滿出獄，近日已獲香港政府「高端人才通行證計畫」，可以進入香港發展。但香港入境處昨天深夜不指名公布取消賀建奎「高端人才通行證計畫」簽證

綜合媒體報導，賀建奎在北京會見記者時說，希望尋求與香港的大學及科研機構合作。他說，2月初在網上向港方提交「高端人才通行證計畫」申請，一周後獲批。

賀建奎說，「我一直認為香港是一個自由、繁榮、包容及開放的城市，我看好香港的未來。我現在正與香港的大學、科研機構及公司聯繫，如果有決定合適的機會，我會考慮赴香港工作。」他說，計畫展開罕見遺傳病的基因治療研究，尤其是目前正在研究的杜氏肌肉營養不良症。他表示，目前沒有打算長期在港居留，到香港主要是探討合作及工作機會。賀建奎透露目前在北京，待聯繫了工作單位才會前往香港。

港府發言人表示，就傳媒報導有「高端人才通行證計畫」申請人曾因非法行醫罪而被監禁，但仍獲批簽證／進入許可的個案，重申入境處一直嚴格審批每宗簽證／進入許可的申請。

發言人不點名指，入境處經檢視有關申請後，懷疑有人以虛假陳述獲得簽證／進入許可，入境處處長區嘉宏已依法宣告其簽證／進入許可無效，並會進行刑事調查，以作跟進。

翻查「高才通計畫」申請資格，當中列明可獲考慮批准申請的條件之一，是「沒有任何已知的嚴重犯罪紀錄」。

香港勞工及福利局局長孫玉菡表示，目前高才通申請人毋須填報刑事紀錄，又強調審批過程最後把關是入境處，任何申請有不實陳述或事實不符將視之無效，即使已獲簽證，入境處處長亦可註銷。

公開資料顯示，2018年11月深圳南方科技大學副教授時的賀建奎，於香港宣布其團隊利用人類胚胎基因編輯技術，讓天生對愛滋病免疫的雙胞胎女嬰「露露」與「娜娜」在內地誕生，成為世上基因編輯嬰兒首例，在學術界和社會引發醫學倫理爭議，當時有122位科學家發表聯合聲明抵制。

香港 簽證 北京

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