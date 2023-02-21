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內地基因編輯案賀建奎 准以「高端人才」赴港惹議

香港新聞組／香港21日電
中國大陸科學家賀建奎，外傳最近獲港府批准以高端人才身分赴港。（取材自微博）
中國大陸科學家賀建奎，外傳最近獲港府批准以高端人才身分赴港。（取材自微博）

多年前因為基因編輯寶寶案而入獄3年的的中國大陸科學家賀建奎，外傳最近獲港府批准以高端人才身分到香港生活及工作，但其刑事紀錄背景卻引起爭議。

根據多家媒體報導，賀建奎近日在手機社交平台上表示，已透過香港的「高端人才通行證計畫」來港生活及工作，並說「香港是一個開放、包容的城市，我看好香港的前景」。另據明報的報導，賀建奎向該報證實了相關消息。報導引述他說，目前香港沒有大學科研機構聘請他，但他已準備聯繫一些大學和科研機構。

據報導，賀建奎目前身在北京，待聯繫了工作單位才會來港。他說，到香港後會從事罕見遺傳病基因治療的科學研究，計畫用人工智能方法優化AAV載體（即腺相關病毒載體），提高基因治療效率，促進罕見病基因治療「平價化」。

賀建奎多年前任職深圳南方科技大學副教授，2018年，他對外宣布，其團隊透過基因編輯成功令一對雙胞胎出生後即擁有抵抗愛滋病的能力，但這項研究在全球引發非議，既有技術層面，也有道德層面。

2019年底，賀建奎等3人因共同非法實施以生殖為目的的人類胚胎基因編輯和生殖醫療活動，被深圳法院裁定「非法行醫」等罪成，判監3年及罰款。

另外，英文南華早報（SCMP）引述醫學者人士說，對於港府批准一位有刑事紀錄的人透過高才通計畫來港，他感到十分意外。

去年10月19日，李家超在施政報告指出，過去兩年，香港勞動人口流失約14萬。

他當時公布了多項吸引外來人才的計畫，包括「高端人才通行證計畫」，為期兩年，申請資格包括過去一年年薪達250萬港元（約31萬美元）或以上，以及畢業於全球百強大學並在過去5年內累積3年或以上工作經驗的人士。

這兩類人士可獲發為期2年的通行證來港發展，不設人數限額。

至於未符工作經驗要求但最近5年內畢業於全球百強大學的畢業生也可獲發通行證，每年上限1萬人。

香港 北京 醫學

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