港府擬修例設限：國安案聘海外律師 需特首證明書

壹傳媒創辦人黎智英上訴，要求律政司聲明釋法不影響法院批准由英國御用大律師代表抗辯。（取材自香港電台）

香港 律政司20日就國安法案件辯方聘用海外大律師情況，向立法會提交文件建議修訂《法律執業者條例 》第27條，海外大律師參與國安案須先獲特首證明書，適用於所有涉及國家安全的案件。

綜合港媒報導，修訂內容包括，法院在遇到有海外大律師處理國家安全的案件時，須根據《 香港國安法》 第47條，以專案形式向特首提出並取得證明書，特首依兩個原則批准，一是有關大律師執業或行事是否涉及國家安全，二是其會否不利於國家安全。修訂適用於所有涉及國家安全的案件，亦未有列明何時生效。

多名法律界人士表示，相信修例將強化維護國家安全制度保障，而相關舉措並不會損害司法公正。

全國人大常委會去年12月就香港國安法作出解釋，明確指出法院處理不具有香港全面執業資格的海外律師參與國安法案件，應要取得特首發出的證明書，否則香港國安委應當履行職責，對有關問題作出判斷和決定。

港府強調，立法建議對法治、受基本法保障的法院獨立司法權以及訴訟各方選擇法律代表和接受公平審訊的權利，均沒有不利影響，刑事案件被告從來沒有由海外大律師代表的權利，因此沒有剝奪他們任何合法權利。

此外，香港01及明報20日報導，壹傳媒創辦人黎智英 被控違反「港區國安法 」，原獲法院批准由英國御用大律師代表抗辯，其後全國人大就此釋法。黎智英17日上訴高等法院，要求律政司聲明釋法不影響此前法院的裁法。

黎智英另請求法庭根據「港區國安法」第47條，就兩項問題向香港特首索取證明書，包括歐文獲准在該案替黎智英抗辯是否涉及國家安全；以及其他海外律師就該案代表黎智英是否涉及國家安全。黎並要求法院批准，這次申請可獲盡快處理。

全案原應於2022年底開審，但已延後至今年9月。