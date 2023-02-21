我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加汽油漲 天氣變暖民眾出行增加 估再上揚

中國38歲「國寶級童星」陳晨傳驟逝 好友悲痛證實

大灣區首批往來港澳人才簽注 廣東6人拔頭籌

香港新聞組／香港21日電
廣州6名科研類人才，獲首批往來港澳人才簽注。（中通社）
廣州6名科研類人才，獲首批往來港澳人才簽注。（中通社）

廣州市6名科研人員20日拔頭籌，獲發往來港澳人才簽注，成為粵港澳大灣區內地城市試點實施往來港澳人才簽注政策後，首批獲此簽注的內地人才。手持簽注的「嘗鮮者」表示，新措施滿足了內地和港澳人才交流的需求和期待，為內地與港澳科研交流大開方便之門。

大公報報導，香港政務司司長陳國基昨日在廣州出席「第一屆粵港澳大灣區人才服務高質量發展大會」開幕式時表示，新措施將便利大灣區內地人才南下到港，進行科研、文教、衛健、法律等各方面交流訪問，為打通區內人才流動注入新動力。港府期望在此基礎上，進一步探討推進大灣區人才互聯互通。

為便利粵港澳大灣區人才從事科研學術等交流活動，促進服務粵港澳大灣區建設發展，自2023年2月20日起，粵港澳大灣區內地城市試點實施往來港澳人才簽注政策。政策試行實施首日，在廣州南沙，6名科研類人才獲發廣州市首批往來港澳人才簽注。

「作為首批人員，我感覺很榮幸，也很激動！當我們聽到這個政策出台後，第一反應就是『這就是我們想要的』。」廣州先進技術研究所副研究員姬婧表示，只需提供有效期內的港澳通行證、單位出具工作證明和個人職稱證明，就可申請辦理，「非常方便」！如今「簽注」在手，姬婧開心表示「對於在港澳的科研交流活動，現在可以說走就走了！」首批獲得簽注的科研人員紛紛表示，新措施可以更好地滿足灣區內人才交流交往的需求和期待。

陳國基表示，「希望粵港澳合力破冰，擴大規則銜接成效，推動在更多專業領域試點跨境執業、放寬執業門檻，完善技能職業資格『一試多證』、直接採認等機制，強化人才、社保服務跨境協作。」廣東省人社廳負責人圍繞深化粵港澳合作提出合作願景。

中科院深圳先進技術研究院轉化醫學研究與發展中心副研究員王言表示，香港高校實驗室的實驗設備更先進，有了人才簽注，可節省科研經費的開銷。

此外，廣州科大霍英東研究院物聯網研發部副總監王周紅表示，因為工作需要經常去香港，但以前只能停留七天，用完了還要再簽，會有擔心簽注過期的焦慮。人才簽注對於較緊急的事情省去了辦理簽注的麻煩，來去自由度更高。

灣區 香港 醫學

上一則

「跟外國人生小孩基因更強」這樣說的合肥副教授被高校除名

下一則

港府擬修例設限：國安案聘海外律師 需特首證明書

延伸閱讀

助大灣區融合發展 香港首設內地課程私校

助大灣區融合發展 香港首設內地課程私校
先後救4人 港救援隊離開土耳其 港府在機場迎接

先後救4人 港救援隊離開土耳其 港府在機場迎接
廣東河源發生4.3地震 廣州等多地有震感…餘震達70次

廣東河源發生4.3地震 廣州等多地有震感…餘震達70次
香港59人搜救隊 赴土耳其震區救人

香港59人搜救隊 赴土耳其震區救人

熱門新聞

重慶市五中院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。（取材自澎湃新聞）

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

2023-02-13 13:54
因與多人發生不正當性關係、貪汙等事由，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎被開除黨籍和公職。（取自《上觀新聞》）

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

2023-02-17 13:34
杭州女子清理老房，找到媽媽珍藏的十幾盒「豪華被面」。（取材自青瞳視角）

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

2023-02-14 10:00
億萬富豪投資人索羅斯（George Soros）。(路透)

索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現

2023-02-16 17:34
高空畫面顯示，大批民眾15日聚集在武漢市中山公園外，就醫保方案調整表達訴求。(視頻截圖)

「白髮運動」… 反醫保改革 武漢再爆示威 大連也抗議

2023-02-16 02:30
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席慕尼黑安全會議會見德國外長貝爾伯克。新華社

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

2023-02-18 09:15

超人氣

更多 >
您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友
雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴
這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算

這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算
頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲
亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半