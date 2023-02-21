大灣區首批往來港澳人才簽注 廣東6人拔頭籌

廣州6名科研類人才，獲首批往來港澳人才簽注。（中通社）

廣州市6名科研人員20日拔頭籌，獲發往來港澳人才簽注，成為粵港澳大灣區 內地城市試點實施往來港澳人才簽注政策後，首批獲此簽注的內地人才。手持簽注的「嘗鮮者」表示，新措施滿足了內地和港澳人才交流的需求和期待，為內地與港澳科研交流大開方便之門。

大公報報導，香港 政務司司長陳國基昨日在廣州出席「第一屆粵港澳大灣區人才服務高質量發展大會」開幕式時表示，新措施將便利大灣區內地人才南下到港，進行科研、文教、衛健、法律等各方面交流訪問，為打通區內人才流動注入新動力。港府期望在此基礎上，進一步探討推進大灣區人才互聯互通。

為便利粵港澳大灣區人才從事科研學術等交流活動，促進服務粵港澳大灣區建設發展，自2023年2月20日起，粵港澳大灣區內地城市試點實施往來港澳人才簽注政策。政策試行實施首日，在廣州南沙，6名科研類人才獲發廣州市首批往來港澳人才簽注。

「作為首批人員，我感覺很榮幸，也很激動！當我們聽到這個政策出台後，第一反應就是『這就是我們想要的』。」廣州先進技術研究所副研究員姬婧表示，只需提供有效期內的港澳通行證、單位出具工作證明和個人職稱證明，就可申請辦理，「非常方便」！如今「簽注」在手，姬婧開心表示「對於在港澳的科研交流活動，現在可以說走就走了！」首批獲得簽注的科研人員紛紛表示，新措施可以更好地滿足灣區內人才交流交往的需求和期待。

陳國基表示，「希望粵港澳合力破冰，擴大規則銜接成效，推動在更多專業領域試點跨境執業、放寬執業門檻，完善技能職業資格『一試多證』、直接採認等機制，強化人才、社保服務跨境協作。」廣東省人社廳負責人圍繞深化粵港澳合作提出合作願景。

中科院深圳先進技術研究院轉化醫學 研究與發展中心副研究員王言表示，香港高校實驗室的實驗設備更先進，有了人才簽注，可節省科研經費的開銷。

此外，廣州科大霍英東研究院物聯網研發部副總監王周紅表示，因為工作需要經常去香港，但以前只能停留七天，用完了還要再簽，會有擔心簽注過期的焦慮。人才簽注對於較緊急的事情省去了辦理簽注的麻煩，來去自由度更高。