大灣區首批往來港澳人才簽注 廣東6人拔頭籌
廣州市6名科研人員20日拔頭籌，獲發往來港澳人才簽注，成為粵港澳大灣區內地城市試點實施往來港澳人才簽注政策後，首批獲此簽注的內地人才。手持簽注的「嘗鮮者」表示，新措施滿足了內地和港澳人才交流的需求和期待，為內地與港澳科研交流大開方便之門。
大公報報導，香港政務司司長陳國基昨日在廣州出席「第一屆粵港澳大灣區人才服務高質量發展大會」開幕式時表示，新措施將便利大灣區內地人才南下到港，進行科研、文教、衛健、法律等各方面交流訪問，為打通區內人才流動注入新動力。港府期望在此基礎上，進一步探討推進大灣區人才互聯互通。
為便利粵港澳大灣區人才從事科研學術等交流活動，促進服務粵港澳大灣區建設發展，自2023年2月20日起，粵港澳大灣區內地城市試點實施往來港澳人才簽注政策。政策試行實施首日，在廣州南沙，6名科研類人才獲發廣州市首批往來港澳人才簽注。
「作為首批人員，我感覺很榮幸，也很激動！當我們聽到這個政策出台後，第一反應就是『這就是我們想要的』。」廣州先進技術研究所副研究員姬婧表示，只需提供有效期內的港澳通行證、單位出具工作證明和個人職稱證明，就可申請辦理，「非常方便」！如今「簽注」在手，姬婧開心表示「對於在港澳的科研交流活動，現在可以說走就走了！」首批獲得簽注的科研人員紛紛表示，新措施可以更好地滿足灣區內人才交流交往的需求和期待。
陳國基表示，「希望粵港澳合力破冰，擴大規則銜接成效，推動在更多專業領域試點跨境執業、放寬執業門檻，完善技能職業資格『一試多證』、直接採認等機制，強化人才、社保服務跨境協作。」廣東省人社廳負責人圍繞深化粵港澳合作提出合作願景。
中科院深圳先進技術研究院轉化醫學研究與發展中心副研究員王言表示，香港高校實驗室的實驗設備更先進，有了人才簽注，可節省科研經費的開銷。
此外，廣州科大霍英東研究院物聯網研發部副總監王周紅表示，因為工作需要經常去香港，但以前只能停留七天，用完了還要再簽，會有擔心簽注過期的焦慮。人才簽注對於較緊急的事情省去了辦理簽注的麻煩，來去自由度更高。
上一則
「跟外國人生小孩基因更強」這樣說的合肥副教授被高校除名
下一則
FB留言