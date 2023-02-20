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香港海港條例擬鬆綁 建設海濱賞美景

香港新聞組／香港20日電
港府冀修訂保護海港條例，為市民享受海港設施拆牆鬆綁。（取材自發展局網頁）
港府冀修訂保護海港條例，為市民享受海港設施拆牆鬆綁。（取材自發展局網頁）

香港堅尼地城的優美海景一向迷人，可一覽維港的新海旁路段更是打卡熱點，但該處面向維港的路段只有車路，無行人路，若市民想靠近海旁欣賞日落景色或拍照，便須站在馬路旁，車來車往頗為危險。港府計畫在堅尼地城新海旁增設行人板道，但受限於《保護海港條例》，項目推展困難重重。

大公報報導，發展局局長甯漢豪表示，港府有意修訂《保護海港條例》，「拆牆鬆綁」引入較簡單的機制，處理能發揮海港功能或讓市民享受到海港設施的改善項目，如登岸堤階、碼頭、行人板道等。

堅尼地城新海旁，無疑是欣賞日落的絕佳打卡位。記者昨日下午在現場所見，約百米的路段上，總計有不少於80人駐足拍照，而電單車、巴士、出租車、私家車絡繹不絕。記者以10分鐘為計，有不少於110輛車輛駛過，交通密集程度可見一斑，頗為危險。有市民及遊客均表示，若能修建行人板道，無疑將大幅提升安全度，亦提升觀賞體驗，認同現時的法例應根據實際需求而有所調整。

發展局局長甯漢豪昨日在網誌中指出，《保護海港條例》列明不可在維港範圍內進行填海工程，如要在海港範圍內進行有關工程，就須證明項目有「凌駕性公眾需要」，並擬備「具有力和令人信服的資料」，門檻相當高。一些較為小型的海濱改善工程，例如在堅尼地城新海旁增設行人板道，又或是重新發展一些已荒廢的碼頭，因未必能證明有「凌駕性公眾需要」，均未推展。

港府表示會積極研究在堅尼地城新海旁部分地段增設行人板道，圖為初步構想圖，目標建造...
港府表示會積極研究在堅尼地城新海旁部分地段增設行人板道，圖為初步構想圖，目標建造更連貫的海濱空間。（取材自發展局網頁）

甯漢豪透露，港府考慮檢討《保護海港條例》，在保持現行法例下「拆牆鬆綁」，引入較簡單的機制，處理能夠發揮海港功能或讓市民享受到海港設施的填海項目，例如興建登岸堤階、碼頭、行人板道等。當局稍後會將建議提交海濱事務委員會及立法會發展事務委員會，並作公眾諮詢。

舊例：維港不得填海 資料來源：大公報
舊例：維港不得填海 資料來源：大公報

海濱事務委員會主席吳永順認同檢討條例，指有時很簡單、惠及市民的建設，都因為《保護海港條例》嚴謹的規範，以至無法進行，很多時港府官員因為怕觸犯《條例》而裹足不前，（建議）只聚焦改善海濱暢達性，小型填海「鬆綁」；但他認為，放寬的前提是要堅持不可為建屋而在維港填海。

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